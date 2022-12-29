歲末寒冬中以心暖心！第二屆心光讚頌音樂饗宴 為無家者點亮希望

當社會處處準備迎接新年倒數之際，於2022年12月28日傍晚 ，財團法人台北市福智佛教基金會與時大音樂國際有限公司合作， 在臺北車站南2門前廣場為無家者舉辦第二屆「 心光讚頌寒冬送暖音樂饗宴」。基金會特別邀請視障音樂表演者， 透由樂器演奏、獨唱、合唱等表演形式，以心暖心， 向同為社會弱勢的無家者傳送祝福、點亮希望。

臺北市社會局局長姚淑文、科長陳怡如、中正社福中心主任邱慶雄、 福智佛教基金會董事吳曜宗也親自到場，向現場近200位長期在臺 北車站周圍生活的無家者表達關懷之意。福智也有逾60位義工穿著 黃背心，協助發送各界的愛心物資：保溫杯、悶燒杯、牙刷、 暖暖包、毛帽/圍巾、襪子、痠痛貼布、 礦泉水及便利商店商品卡等，與無家者共度溫馨、愉快的心靈饗宴。

福智佛教基金會董事吳曜宗致詞時表示，現場逾 20 位的視障音樂表演者皆在基金會學習《菩提道次第廣論》， 心靈因而受到啟發，雖然眼睛看不到， 但是樂於向外界傳遞內心的溫暖與熱情， 他們的生命充滿光明與希望，也正是「心光」之意， 期望能透過以心暖心的方式，為無家者點燃生命的無限希望與光明。 當天現場演唱「原鄉人」、「一想到你呀」等膾炙人口的歌曲， 以及以二胡、薩克斯風等樂器演奏「快樂的出航」、「四季紅」 等輕快曲目，並由心光讚頌合唱團呈現「跟上文殊行」、「度母讚」 、「善友」等多首充滿希望與光明的讚頌樂曲。連續 21 首精采曲目、悠揚的樂音，在寒風中為無家者的心靈帶來豐富、 撫慰的感受。

自 2015 年底起，福智佛教基金會成立「心光廣論班」， 透由盲人醫師蘇建銘號召、基金會義工陪同學習， 共同追求心靈成長與生命價值的高度。福智義工長期關懷街友，20 22年送出逾12,000個蔬食便當，並傾聽無家者的故事、 安撫無家者的心靈，並透由臺北市社會局與中正社福中心的協助， 為無家者開設幸福心靈生命講座。福智佛教基金會以陪伴的心情， 期望透由視障朋友的生命故事，鼓勵無家者看見生命的價值與意義， 結合各界資源，共同為社會角落注入溫暖的正面力量。

照片由福智基金會提供