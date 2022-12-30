比上週五激增43.5%！12/30台灣增27,413例COVID-19確定病例：27,220例本土、193例境外移入、34例死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增27,413例COVID-19確定病例，分別為27,220例本土個案及193例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。



指揮中心表示，今日新增之27,220例本土病例，為12,132例男性、15,065例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(5,435例)，臺中市(3,636例)，臺北市(3,101例)，桃園市(3,063例)，高雄市(2,660例)，臺南市(2,223例)。



指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性，19例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月23日至12月27日，死亡日期介於7月1日至12月27日。





指揮中心說明，今日新增193例境外移入個案中，為87例男性、106例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自日本(5例)、韓國(4例)、中國、香港及越南(各3例)、土耳其1例，另174例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計20,746,560例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,924,012例排除) ，其中8,821,620例確診，分別為40,134例境外移入、8,781,432例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,215例COVID-19死亡病例，其中15,198例本土，另17例為境外移入。

12/30台灣增27,413例COVID-19確定病例：27,220例本土、193例境外移入、34例死亡