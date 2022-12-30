Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

藝人陸續出走　YG娛樂再宣布韓團iKON全員及姜棟元不續約

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/30 13:48
經紀公司YG娛樂今（30）日宣布iKON全員將不再續約（圖／IG @withikonic）

經紀公司YG娛樂今（30）日宣布iKON全員將不再續約（圖／IG @withikonic）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）YG Entertainment為南韓三大娛樂經紀公司之一，一手捧紅了BIGBANG、2NE1、WINNER、BLACKPINK等組合，但近日卻不斷傳出藝人離開，今天又再發表兩項聲明，表示組合iKON及演員姜棟元皆期滿不續約。

YG娛樂先前才宣布BIGBANG團員: 大聲不續約、太陽轉簽至旗下子公司「The Black Label」、GD則尚在考慮中。而今（30）日又再宣布iKON全員皆不續約，並表示，與iKON成員們進行了長時間的討論，最後決定尊重彼此的意見，隨著合約期滿將終止合約，並也說道，往後期待iKON在各個領域的活動，也會持續支持。

除此之外，YG娛樂也宣布與演員姜棟元結束合約關係。

男團iKON原由BI、BOBBY、金振煥、宋允亨、具俊會、金東赫及鄭粲右組成，於2015年以「取向狙擊」（취향저격，MY TYPE）一曲出道，MV點閱率在12小時內破百萬，隨後「RHYTHM TA」、「LOVE SCENARIO」、「AIRPLANE」等歌曲亦大受歡迎，從新人時期就備受關注，有著許多膾炙人口的歌曲，甚至在出道前就被Billboard選為「2015值得關注的K-POP明星TOP5」。

然而iKON隊長B.I在2019年捲入購買毒品風波而退出組合，去年被依涉嫌違反毒品管理法等被判處3年有期徒刑及4年緩刑。另外，成員Bobby則是在去年8月時突然宣布即將在隔一個月當爸爸，並和女友結婚，讓粉絲們都感到非常震驚。

同為YG娛樂的Winner在2021年全員確定再續五年合約，BLACKPINK合約則將在明年到期。
南韓
團體
iKON
YG Entertainment

相關新聞

南韓發生嚴重隧道大火　初步估計共5死37傷
南韓發生嚴重隧道大火　初步估計共5死37傷
2022/12/29 17:36
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太過捧李泳知一人？
南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太過捧李泳知一人？
2022/12/28 17:26
南韓涉貪前總統李明博獲特赦 免除15年刑期、82億韓元罰金、還能再參選
南韓涉貪前總統李明博獲特赦 免除15年刑期、82億韓元罰金、還能再參選
2022/12/27 18:07
北韓數架無人機侵略南韓領空　南韓派出軍機、射擊警告
北韓數架無人機侵略南韓領空　南韓派出軍機、射擊警告
2022/12/26 17:51
南韓892名外交安保專家遭駭客勒索　北韓5年來在全球竊取360億台幣虛擬資產
南韓892名外交安保專家遭駭客勒索　北韓5年來在全球竊取360億台幣虛擬資產
2022/12/26 14:26

更新時間 : 2022-12-30 15:19 GMT+08:00

最受歡迎

疑集體食物中毒 新竹縣松林國小195名師生就醫 今多返校5學童在家觀察
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小195名師生就醫 今多返校5學童在家觀察
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
台灣國民法官制度1月1日上路首發邀35000人 快收信箱看「國民法官通知」
台灣國民法官制度1月1日上路首發邀35000人 快收信箱看「國民法官通知」
2023元旦台灣新制一次看：18歲可結婚辦手機信用卡、基本工資調漲、手搖飲須標示咖啡因
2023元旦台灣新制一次看：18歲可結婚辦手機信用卡、基本工資調漲、手搖飲須標示咖啡因
12/28台灣本土+27,942／死亡+25　疫情連10天上升 較上周三暴增46.7％
12/28台灣本土+27,942／死亡+25　疫情連10天上升 較上周三暴增46.7％
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善
台北市大安森林公園「生態防蚊」:慢一點更友善