藝人陸續出走　YG娛樂再宣布韓團iKON全員及姜棟元不續約

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）YG Entertainment為南韓三大娛樂經紀公司之一，一手捧紅了BIGBANG、2NE1、WINNER、BLACKPINK等組合，但近日卻不斷傳出藝人離開，今天又再發表兩項聲明，表示組合iKON及演員姜棟元皆期滿不續約。

YG娛樂先前才宣布BIGBANG團員: 大聲不續約、太陽轉簽至旗下子公司「The Black Label」、GD則尚在考慮中。而今（30）日又再宣布iKON全員皆不續約，並表示，與iKON成員們進行了長時間的討論，最後決定尊重彼此的意見，隨著合約期滿將終止合約，並也說道，往後期待iKON在各個領域的活動，也會持續支持。

除此之外，YG娛樂也宣布與演員姜棟元結束合約關係。

男團iKON原由BI、BOBBY、金振煥、宋允亨、具俊會、金東赫及鄭粲右組成，於2015年以「取向狙擊」（취향저격，MY TYPE）一曲出道，MV點閱率在12小時內破百萬，隨後「RHYTHM TA」、「LOVE SCENARIO」、「AIRPLANE」等歌曲亦大受歡迎，從新人時期就備受關注，有著許多膾炙人口的歌曲，甚至在出道前就被Billboard選為「2015值得關注的K-POP明星TOP5」。

然而iKON隊長B.I在2019年捲入購買毒品風波而退出組合，去年被依涉嫌違反毒品管理法等被判處3年有期徒刑及4年緩刑。另外，成員Bobby則是在去年8月時突然宣布即將在隔一個月當爸爸，並和女友結婚，讓粉絲們都感到非常震驚。

同為YG娛樂的Winner在2021年全員確定再續五年合約，BLACKPINK合約則將在明年到期。