〈時評〉2024誰選總統? 趙少康拔劍叫陣　侯友宜、朱立倫緩出招

民進黨由賴清德代表角逐2024總統大位的態勢明顯，反觀國民黨方面仍然混沌不明，雖然中廣董事長趙少康動作積極、布局戰鬥藍，卻處於拔劍四顧心茫然的情況，因為其他黨內人士在鴨子划水，不急於出招。
國民黨內除了趙少康外，一般認為黨主席朱立倫、新北市長侯友宜和前高雄市長韓國瑜都有意代表國民黨參選總統。其中，韓國瑜在這次地方選舉前，特別復出為黨籍參選人站台，也被解讀為暖身，只是在國民黨成功勝選後，韓國瑜再度於媒體版面消失。
韓國瑜當然不甘寂寞，只是九合一選舉結果出爐後，選前堅持提名張善政參選的朱立倫，等於是黨內最大贏家之一，他重新塑立黨內地位與領導威信，另一位頻頻被提及的是成功連任新北市長的侯友宜。當侯友宜和朱立倫擋在前面，韓國瑜恐怕只能繼續沉潛。
相形之下，趙少康的動作大了許多，他日前召開「戰鬥藍」舉辦「希望樹感恩茶會」，與會人士包括台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑，以及差點逆轉選情的台南市與屏東市長參選人謝龍介、蘇清泉；此外，包括縣市議員和立委在內，有數十位民意代表參加這場活動。
這一場茶會，被視為趙少康在為總統大選投石問路。不過，藍營其他人士看在眼裡，不願太早表態。以朱立倫來說，他是勝選黨主席，但反而這陣子的言行舉止都更加小心，一方面他要維護好不容易得來的戰功，一方面也要研判黨內競爭者動向，特別是侯友宜。
根據綠營人士評估，侯友宜確實有意直接挑戰再上一層樓，可是一旦宣布參選後，將陷入與韓國瑜四年前「中途落跑」同樣困境，所以對賴清德的選情相對樂觀。
侯友宜畢竟不是政治門外漢，他當然清楚四年前的結局，只是他若等到做滿未來四年的新北市長後，再爭取總統大位的變數太多，倒不如提前決戰，而他早已提前規畫。
四年前，沒人知道韓國瑜會選上高雄市長，更無法算到韓國瑜會豪賭、馬上問鼎總統寶座；如今，侯友宜在這次競選新北市長連任時，他要挑戰總統大位的傳言不絕於耳，他從未把話說死，因此，新北市民早有心裡準備，也就是侯友宜可能做不滿四年，卻仍然願意把票投給侯友宜。
光是這一點，侯友宜和韓國瑜的當選背景明顯不同，因此，侯友宜若是投入總統大選，不足為奇。然而，趙少康不斷進攻，要帶給黨內其他人士壓力，逼對方表態，但真正有實力的人，往往是最後才進攻，一擊中的。