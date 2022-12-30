〈時評〉2024誰選總統? 趙少康拔劍叫陣　侯友宜、朱立倫緩出招

民進黨由賴清德代表角逐2024總統大位的態勢明顯， 反觀國民黨方面仍然混沌不明，雖然中廣董事長趙少康動作積極、 布局戰鬥藍，卻處於拔劍四顧心茫然的情況， 因為其他黨內人士在鴨子划水，不急於出招。

國民黨內除了趙少康外，一般認為黨主席朱立倫、新北市長侯友宜和 前高雄市長韓國瑜都有意代表國民黨參選總統。其中， 韓國瑜在這次地方選舉前，特別復出為黨籍參選人站台， 也被解讀為暖身，只是在國民黨成功勝選後， 韓國瑜再度於媒體版面消失。

韓國瑜當然不甘寂寞，只是九合一選舉結果出爐後， 選前堅持提名張善政參選的朱立倫，等於是黨內最大贏家之一， 他重新塑立黨內地位與領導威信， 另一位頻頻被提及的是成功連任新北市長的侯友宜。當侯友宜和朱立倫擋在前面，韓國瑜恐怕只能繼續沉潛。

相形之下，趙少康的動作大了許多，他日前召開「戰鬥藍」舉辦「 希望樹感恩茶會」，與會人士包括台北市長蔣萬安、 基隆市長謝國樑， 以及差點逆轉選情的台南市與屏東市長參選人謝龍介、蘇清泉； 此外，包括縣市議員和立委在內，有數十位民意代表參加這場活動。

這一場茶會，被視為趙少康在為總統大選投石問路。不過， 藍營其他人士看在眼裡，不願太早表態。以朱立倫來說， 他是勝選黨主席，但反而這陣子的言行舉止都更加小心， 一方面他要維護好不容易得來的戰功， 一方面也要研判黨內競爭者動向，特別是侯友宜。

根據綠營人士評估，侯友宜確實有意直接挑戰再上一層樓， 可是一旦宣布參選後，將陷入與韓國瑜四年前「中途落跑」 同樣困境，所以對賴清德的選情相對樂觀。

侯友宜畢竟不是政治門外漢，他當然清楚四年前的結局， 只是他若等到做滿未來四年的新北市長後， 再爭取總統大位的變數太多，倒不如提前決戰，而他早已提前規畫。

四年前，沒人知道韓國瑜會選上高雄市長， 更無法算到韓國瑜會豪賭、馬上問鼎總統寶座；如今，侯友宜在這次 競選新北市長連任時，他要挑戰總統大位的傳言不絕於耳， 他從未把話說死，因此，新北市民早有心裡準備， 也就是侯友宜可能做不滿四年，卻仍然願意把票投給侯友宜。

光是這一點，侯友宜和韓國瑜的當選背景明顯不同，因此， 侯友宜若是投入總統大選，不足為奇。然而，趙少康不斷進攻， 要帶給黨內其他人士壓力，逼對方表態，但真正有實力的人， 往往是最後才進攻，一擊中的。