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美國CDC警告：A型鏈球菌病例增　症狀似流感　易引發猩紅熱、風濕性心臟病

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/30 10:55
美國CDC發出<a href="https://emergency.cdc.gov/han/2022/han00484.asp" target="_blank">公告</a>提醒，自11月份起A型鏈球菌（Strep A）病例持續上升，在英國已造成30死，家長千萬別輕忽。(圖/美聯社)

美國CDC發出公告提醒，自11月份起A型鏈球菌（Strep A）病例持續上升，在英國已造成30死，家長千萬別輕忽。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導）美國CDC發出公告提醒，自11月份起A型鏈球菌（Strep A）病例持續上升，是兒童常見的細菌感染症，傳染性極強，症狀似流感，但易引發併發症，包括猩紅熱、風溼性心臟病、急性腎絲球腎炎、及化膿性鏈球菌毒性休克症候群等，家長千萬別掉以輕心。

外電引述專家說法，一般來說，A型鏈球菌疫情約3至4年爆發一次，但因Covid-19大流行期間，人們保持社交距離、加強個人衛生等防疫措施，中斷了原本的流行週期，導致許多青少年或兒童一生中沒有被感染過、體內也沒有抗體。

英國自9月爆發A型鏈球菌疫情，據英國衛生安全署（UK Health Security Agency，UKHSA）截至12月29日統計，已有30位兒童死於A型鏈球菌；美國方面，與往年相比，亞利桑那州、科羅拉多州、德州和華盛頓州的兒童醫院9至11月季度報告的病例數明顯高於平均水平，目前已知造成2位兒童死亡。

Α型鏈球菌是兒童常見的細菌感染症，好發於5至15歲兒童，一般藉由飛沫或接觸傳染，感染後會引發一系列疾病，從咽喉炎到皮膚，潛伏期約1-5天不等。

臨床表現包括發燒、化膿性扁桃腺炎、草莓舌、頭痛、腹痛、噁心嘔吐等症狀，A型鏈球菌還會感染皮膚、造成膿皰瘡，甚至在感染皮膚後延伸至皮膚的淋巴系統，造成丹毒。 若是更深入到筋膜，就會造成壞死性筋膜炎。 此外，A型鏈球菌感染更可能會導致猩紅熱，患者皮膚會出現如砂紙般粗糙的皮疹，後期會出現皮膚脫屑的現象。

感染Α型鏈球菌後也易引發之自體免疫反應造成的風濕熱、風濕性心臟病、後鏈球菌性腎小球性腎炎、反應性關節炎等繼發性病症，對健康造成嚴重的威脅。

治療上，Α型鏈球菌的治療需要持續使用抗生素，民眾務必聽從醫囑、千萬不可擅自停藥，否則有容易復發的機會，並且會增加往後發生急性風濕熱、腎絲球腎炎、反應性關節炎等疾病的機會。

美國CDC提醒，除了接種水痘、流感疫苗來預防Α型鏈球菌感染外，更要養成勤洗手、用酒精消毒手部的習慣，尤其是咳嗽、打噴嚏之後，以及下廚和進食前，此外，咳嗽或打噴嚏用面紙掩住口鼻，並立即將用過的衛生紙丟到垃圾桶，如果來不及，才以衣袖或手肘遮掩，避免直接使用手，以降低病菌傳播機率。

美國CDC警告：A型鏈球菌病例增　症狀似流感　易引發猩紅熱、風濕性心臟病
美國CDC
A型鏈球菌

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更新時間 : 2022-12-30 12:16 GMT+08:00

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