台灣公督盟：「抄」當選2022立法院年度代表字　民眾對青年參政有不同期待

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）由公民監督國會聯盟所舉辦的「立法院年度代表字及十大新聞」票選活動，今(12/30)日上午公布2022年票選結果，榮登本年度十大新聞榜首是「朝野共同支持18歲公民權，首件進入公民複決的憲法修正案。」，年度代表字則由「抄」字出線獲選。

公督盟理事長曾建元表示，年底九合一選舉頻頻爆出縣市長候選人論文抄襲，接連立委的論文也受高度關注，朝野皆有立委被撤銷學位，成了國人對於立法院今年最深刻的印象。

在立院代表字票選的部分，曾建元說，「抄」字在今年的票選中以高達52.6%過半數的超高得票數奪冠，成為2022年的代表字。今年第2、3、4、5名分別是「漲」39.8%、「青」21.1%、「挺」19.3%和「氓」18%，整體看來，民眾對特定議題如物價上漲、青年參政、挺台灣民主、黑道治國等有相當集中的集體印象，可看出民眾對國會今年整體議事表現的評價。前五個字當中，有三個字偏向負面意涵，顯見國人對於今年立法院表現評價仍不高。值得一提的是，「青」字不僅獲得獲得五分之一的選票，同時對照十大新聞第一名也是18歲公民權議題，顯見民眾對青年參政一題頗有所感。

回顧歷年，立法院年度代表字分別為2008年「黑」、2009年「私」、2010年「唬」、2011年「恥」、2012年「廢」、2013年「假」、2014年「同」、2015年「新」、2016年「暴」、2017年「怒」、2018年「亂」、2019年「囍」、2020年「豬」、2021年「罷」。

2022年年度代表字及十大新聞票選活動初選共計從12個字及33條新聞，由線上提供民眾進行票選，活動從12月18日到12月26日，歷經8天、由228位民眾線上投票及選出；年度代表字每人至少選1個字，至多選3個；十大新聞則是從33條新聞中，每人至少選一條新聞，至多可選10條。(圖片由公督盟提供)

曾建元接著說，今年九合一選舉，總共有11位候選人以立委身分帶職參選，其中四位當選各縣市長。選戰激烈，選前接連爆出候選人學位論文抄襲風波、立委助理工時涉及不實等爭議，民眾歷歷在目。選前亂象不斷，選後也未平息。過往，立委初選時砸大錢無法管、地方黑金派系等問題，多為民眾所詬病。

公督盟呼籲修《政治獻金法》、立院修法三讀通過《公職人員財產申報法》使議員財產不再黑箱，這些民眾關注的新聞分別獲得第五名及第七名，關注度算是頗高。而頻頻連環爆的論文抄襲案，則高居十大排行榜第三名，成為民眾印象深刻的焦點。

本年度十大新聞之首，則由「18歲公民權」進入公民複決之憲法修正案摘冠。公督盟指出，這次為立院史上第三次修憲委員會啟動，也是首次修憲案交由公民複決，而朝野黨團都支持18歲公民權修憲案。由於該案與年底九合一大選一同舉辦，備受矚目，奪下十大新聞第一名顯見國人開始對青年參政有不同的選項與期待。

在國內新聞的部分，包括《數位中介法》推行爭議、林昶佐罷免案未過、酒駕零容忍政策、殺警案驚動全台等，都上了十大新聞版面，分別位居第四名、第六、第八及第九名。

而在國際新聞方面，烏俄戰爭局勢變化不斷，美台關係成為民眾矚目的焦點。裴洛西訪談獲得十大新聞的第二名。公督盟說，今年八月美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台並拜訪立法院之後，美國國會參眾議員訪台人數直線上升，是為疫情前三倍之數。裴洛西表達對台灣民主的肯定，此行訪台是為了友誼而來、更是為了區域和平而來，高度讚賞台灣是全世界最自由的社會之一。

另外，台灣立法院也表態支持烏克蘭，烏克蘭、立陶宛兩國國會代表亦訪台拜訪立法院，公督盟呼籲全世界民主國家應該一起合作抵擋威權政權。這則新聞則進入十大新聞之末，位居第十，顯示民眾對國際局勢的關注不亞於國內新聞。

回顧這一年，全台對選舉、國際情勢關注大，公督盟疾聲倡議選舉相關法規，力求選舉透明、公開，其中要求公職人員須申報財產也獲得三讀通過，要求地方議員候選人的財產申報皆須上網公開，使今年的地方選舉更多了一項投票依據。

2022年度十大新聞：

圖片由公督盟提供