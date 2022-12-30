（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）士檢偵辦高端、基亞公司股票涉嫌內線交易等案，漏夜偵訊後今天(12/30) 諭知基亞董事長張世忠30萬元交保，基亞董事張姿玲、黃子亮各50萬元交保，基亞前財務長歐朝銓10萬元交保。

張世忠今天清晨離開地檢署僅對媒體表示，靜待司法調查。檢調昨天(12/29) 共約談張世忠等18人，其中17人移送士林地檢署複訊。

檢察官複訊後將11人請回，另諭知6人交保，分別是張世忠、張的胞妹張姿玲、張姿玲丈夫黃子亮、歐朝銓，另有施姓、王姓被告各以新台幣10萬元、5萬元交保。

調查局昨指出，本次偵辦範圍包括股票上櫃交易的基亞生物科技股份有限公司張姓負責人涉嫌財報不實、非常規交易及內線交易案，及子公司股票上櫃交易的高端疫苗生物制劑股份有限公司股票涉及內線交易案。

據了解，張世忠涉及的基亞股票內線交易案與民國109年間的一起重大訊息有關；但檢調尚未說明，昨天到案的犯罪嫌疑人涉犯基亞案或高端案。

全案起於，高端公司因取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准，受投資人矚目而股價飆漲，流言蜚語頻傳；檢調組成專案小組偵辦，期間又接獲告發高端母公司即基亞公司涉有證券交易法財報不實、內線交易等犯行，經深入比對分析兩案，研擬合併偵查作為。

士林地檢署昨(12/29) 指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司、張世忠等人住所共13處，約談張男等18人到案。

高端疫苗澄清說明

針對士林地檢署檢察官29日指揮調查局搜索基亞與高端疫苗。高端疫苗晚間澄清說明指出，竹北廠2名非主管職的基層員工，因個人股票交易情形可能違法，與公司無關，2人也以無保請回。

中央社引述調查局表示，29日在士檢檢察官指揮下針對基亞生物科技及子公司高端疫苗涉嫌內線交易等案發動搜索，約談基亞董事長張世忠等18人，陸續移送士林地檢署複訊。

據了解，張世忠僅涉及基亞內線交易案，但基亞為高端母公司，兩公司部分人員重疊，檢調因此選擇一併發動搜索、約談。

高端指出，2名竹北工廠非主管職的基層員工，因個人股票交易情形可能違反證交法，在29日接受檢調約談，而檢調搜索地點均為員工的私人住所，與公司無關。

高端指出，據了解目前2名員工均已經檢察官諭知無保請回。

基亞則表示，配合檢調協助調查，公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

調查局說明

法務部調查局發布新聞稿表示，經調查發現，高端公司自民國109年2月至110年7月期間陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易。

調查局指出，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查，抽絲剝繭發現有內部人涉嫌洩漏消息給親友購買高端公司股票，偵辦時機已臻成熟，因此與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

調查局新聞稿指出，台北市調查處在士檢主任檢察官陳彥章指揮下，搜索基亞公司、基亞張姓負責人等人住所共13處，約談張男等18人到案說明。

調查局表示，一直將內線交易、財報不實、非常規交易、掏空資產等股市犯罪，列為重大企業貪瀆案件並積極偵辦。

新聞稿最後提到，高端公司因取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准，受到投資人矚目而股價飆漲，流言蜚語頻傳；調查局恪遵證據辦案原則，秉持毋枉毋縱精神，以維持金融市場秩序，並為投資大眾營造安全誠信的投資環境。

士檢說明

士檢29日表示，為偵辦高端公司、基亞公司股票涉內線交易等案，指揮調查局搜索基亞公司及犯罪嫌疑人住居所共16處，扣得手機、筆電等證物，陸續約談10餘名涉嫌人及證人到案。

士林地檢署晚間發布新聞稿指出，受理高端公司股票涉及內線交易、非常規交易等案後，已多次向證券櫃檯買賣中心函調高端公司股票交易相關資料。

新聞稿指出，櫃買中心依檢方設定的時段提供交易分析報告，深入研析歷次重大消息及對應的消息明確時點，以及各時段異常交易投資人，並函請衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，且召開多次專案會議，分析清查可疑交易。

士檢表示，偵辦期間又接獲告發高端母公司即基亞公司涉有內線交易、非常規交易等犯行，兩案經深入比對分析後，研擬合併偵查作為。

檢察官29日指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司及相關犯罪嫌疑人住居所共16處，扣得手機、筆電、文件等物，相關涉嫌人陸續到案接受訊問中，以查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息的管道以及釐清交易細節，保全相關事證。

新聞稿指出，檢方將繼續秉持勿枉勿縱的態度，積極分析比對今天搜索扣押事證，釐清犯罪事實，以維護市場交易之公平、公正，保障投資人權益，健全市場發展。

台灣高端、基亞涉內線交易•士檢16路搜索約談 基亞董座張世忠30萬交保