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科技業裁員潮不斷！Google削減人事預算 恐裁近1.1萬名員工

Meta上個月裁員1萬1000人，約13%人力，亞馬遜（Amazon）正開始裁員1萬人，約等於3%員工。其他公司像是叫車服務公司Lyft表示將裁員13%，支付處理公司Stripe表示將裁員14%，而這鼓裁員潮似乎也吹進了華爾街，因為，包括高盛、摩根士丹利等華爾街投行也紛紛走上裁員之路。

By 科技組, 台灣英文新聞
2022/12/29 20:55
（圖/路透社）

（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）全球迎接後新冠疫情世代，網媒、電商和數位廣告收益不如從前，加上大環境影響，許多科技業龍頭開始裁員，Google傳也將加入削減成本行列，2023年將改變管理政策，評鑑分數最低的人力恐將淪為裁員目標，換算起來約1萬1000人。

根據外媒，Google位於瑞士分公司的14名員工近日聯名致函總公司人事部副總監，告知公司近期的「谷歌檢討與發展」(Googler Reviews and Development)評鑑系統易於使某些員工獲得低分，而這可能影響任用標準，因為公司政策規定評鑑分數最低的人力會獲得負面評價，並可能導致裁員。

《紐約時報》指出，報導採訪了不具名的Google現任及前任員工，他們認為Google最近的管理決策改變可能是為了大規模裁員而鋪路。員工指出，公司有些跡象如關閉一個小型辦公室、取消一個內容審核專案，以及在2023年規劃會議期間努力削減預算，都成為公司計畫裁員的可能。

報導表示，Google雖然今年營利上看數百億元，但由於成長趨緩，自7月開始從不同方面開始節省成本，員工受訪時說，具體措施包括簡化程序、取消繁瑣手續、提高效率等，且某些團隊經過多次討論更決定明年不加聘人手。

綜合媒體報導，不只是Google，臉書（Facebook）與Instagram母公司Meta上個月裁員1萬1000人，約13%人力。亞馬遜（Amazon）正開始裁員1萬人，約等於3%員工。受到數位廣告市場表現下跌影響，谷歌母公司Alphabet今年10月報告指出，第三季營利為139億元，與去年同期比降低27%。

CNN報導，其他公司像是叫車服務公司Lyft表示將裁員13%，支付處理公司Stripe表示將裁員14%，而這鼓裁員潮似乎也吹進了華爾街，因為，包括高盛、摩根士丹利等華爾街投行也紛紛走上裁員之路。
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更新時間 : 2022-12-29 21:02 GMT+08:00

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