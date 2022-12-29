台灣延兵役補國防 律師林智群：馬英九時代3項政策弱化

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民國94年後出生男性兵役時間將延為一年，作為中共對台威脅之下的補強措施，而台灣國防過去為何逐漸弱化，律師林智群提出馬英九時代3大政策，包含擋潛艦預算、中止中程飛彈發展，以及兵役改為4個月。

根據林智群臉書貼文，他認為台灣國防發展在馬英九時代受到限制，更直言「馬總統上任後，自以為兩岸關係大好」，不只中程飛彈停止研發，在2013年更把兵役從1年改為4個月，最後，還擋潛艦預算，不然台灣現在有8+2艘潛艦。

林智群表示，這3件事的影響，都是幾年內看不出來，但過10年弱化國防的效果就非常明顯，他也形容馬英九這是「偷偷放血功在中國」，因為這和馬英九當初競選時提出的政策不符，根據媒體，馬英九2008年參選總統時，除開出「全募兵制」選舉支票外，還提出國防預算占國內生產毛額(GDP) 3%的承諾。

在2014年美國國會的一份研究報告中，美國就曾擔心馬英九對台灣國防投資金額不足，因此建議台灣政府國防預算應增至GDP的3%。美國國防部負責亞太事務的助理部長提名人選施大偉（David Shear）當時也警告，台灣偏低的國防預算不僅會讓美國國會與大眾覺得台灣沒有自我防衛的決心，也會向中國釋放出錯誤的訊息。