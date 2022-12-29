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台灣2024大選民調六巨頭 侯友宜、賴清德強調「做事」朱立倫以黨為重

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/29 20:51
《美麗島電子報》12月民調顯示，可能角逐2024總統大選的六大朝野巨頭中，國民黨新北市長侯友宜、民進黨副總統賴清德高居第一、第二，國民黨主...

《美麗島電子報》12月民調顯示，可能角逐2024總統大選的六大朝野巨頭中，國民黨新北市長侯友宜、民進黨副總統賴清德高居第一、第二，國民黨主...

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）《美麗島電子報》12月民調顯示，可能角逐2024總統大選的六大朝野巨頭中，國民黨新北市長侯友宜最獲民眾青睞，民進黨副總統賴清德榮獲第二，國民黨主席朱立倫敬陪末座。對此，侯友宜強調團結、為國為民做事；朱立倫以黨為重，表示個人完全不重要；賴清德則回應，此時是認真做事而非談選舉的時候。

《美麗島電子報》於12月21日至12月22日委託畢肯市場研究公司，針對「民眾對可能參加2024年大選或具有指標性的政治人物信任度」進行電話訪問，在1072名受訪者中，信任度由高到低依次為侯友宜（70.5點）、賴清德（59.7點）、前副總統陳建仁（57.1點）、現任總統蔡英文（41.3點）、前台北市長柯文哲（44.7點）以及朱立倫（35.9點）。

國民黨今年九合一大選以地方包圍中央，甫連任新北市長的侯友宜勢頭正盛，在本次民調中好感度跟信任度都高居第一，信任指數比2022年10月增加4.0點，達70.5點，信任的比率增加6.1個百分點達76.3%，不信任的比率減少4.8個百分點達15.7%，可見恩恩事件的衝擊已然淡化。

侯友宜今（29）日受訪回應指出，「每一個人所擔任的角色不同，所以我們大家都是面對所有的角色，我們大家團結、為國為民，好好做事情。」

本月宣布角逐民進黨黨主席的賴清德，信任指數比2022年10月調查減少0.5點達59.7點，信任的比率減少1.1個百分點達60.4%，不信任的比率增加0.9個百分點達29.4%，正負向評價的變動在抽樣誤差範圍內。

賴清德今日上午表示，現在是民主社會，不論中央或地方，選出來的人都是要為人民做事，現在是大家要捲起袖子做事的時候，「不必談這麼多選舉」，他還強調，不管哪個職務或黨派的人都該如此，才能符合人民期待。

侯友宜、賴清德在本月17日台灣民意基金會所發布的2024總統大選意向民調中，也分別獲得第一、第二位的支持度，顯示侯、賴兩人目前確實為兩黨人氣最旺、呼聲最高的潛在候選人。

至於排名墊底的國民黨主席朱立倫，信任指數較2022年10月增加5.0點達35.9點，信任的比率增加5.2個百分點達28.6%、不信任的比率減少5.5個百分點達60.9%。值得注意的是，儘管國民黨地方選舉大勝，民眾好感度達39.7%，連帶拉抬朱立倫聲勢，但其的數據卻低於該黨。

朱立倫今日傍晚陪同立委補選候選人王鴻薇至晴光市場掃街拜票時表示，他最關心的是國民黨能最強最好，國民黨的選將最強最好，「我完全不重要」。朱立倫也喊話，要抹黑他沒關係，他做為「總教練」最重要的目標，就是王鴻薇當選，「你要罵都罵朱立倫，支持都支持王鴻薇。」
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