最新國人癌症報告出爐！大腸癌蟬聯15年第一 每4分19秒就有1人罹患

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）國健署公布109年國人癌症分析報告，其中男女合計最多人罹患之癌症維持蟬聯15年的大腸癌，而當年度的「癌症時鐘」又比前一年快了1秒，而胃癌與皮膚癌、子宮體癌的排名順序則和以往不同。

藝人罹患大腸癌逝世的新聞時有所聞，大腸癌也持續成為台灣國人最常見的癌症，根據衛生福利部國民健康署109年癌症登記報告，男女合計之十大癌症發生人數依序為大腸癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌，以及非何杰金氏淋巴瘤。

大腸癌部分，109年平均每4分19秒就有1人罹癌，與前一年（108年）相比快了1秒，而108年又比107年快了11秒，可見國人罹癌速度是呈加速趨勢。年齡方面，109年整體癌症發生年齡中位數為64歲，與108年相同。

若將各項目罹癌年紀拆開來看，除了大腸癌、肺癌及子宮頸癌延後1歲，皮膚癌早1歲，其餘與108年相同。此外，根據統計，比全體罹癌年紀中位數更早的癌症分別是口腔癌及子宮頸癌為58歲、乳癌及子宮體癌為56歲、甲狀腺癌為50歲，若有症狀宜儘早檢查。

若將男、女性別分開看，109年男性十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌(含口咽、下咽) 、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與108年序位相同。新發癌症人數為6萬3,893人，109年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口336.2人，較108年減少9.2人。

女性方面，十大癌症發生率依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌。新發癌症人數為5萬8,086人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口292.8人，較108年增加0.1人。將發生率順位與108年相比較，皮膚癌及子宮頸癌往後至第9、10位，胃癌往前至第8位。

國健署指出，男女之間的差異在於抽煙與嚼檳榔習慣。研究指出嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，吸菸造成口腔癌的機率為未吸菸者的18倍，嚼檳榔者罹患上消化道(口腔、咽、喉、食道)癌症風險，較不嚼檳榔者之風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌之風險更高達10.5倍。

至於國人好發的大腸癌，醫師建議，除了要注意飲食方面，不宜進食過多含有大量動物脂肪的食物和燒烤或加工肉品，而忘記吃豐富纖維的蔬果，若民眾觀察到經常腹瀉、血便要特別注意，若罹患「潰瘍性結腸炎」延誤就醫，大腸癌風險增1.73倍。