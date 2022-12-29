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鼓勵臺灣青年藝術家！集保結算所舉辦「當代藝術賞」頒獎典禮

By 台灣英文新聞
2022/12/29 17:42
集保當代藝術賞-朱漢強董事長頒發金賞奬得主楊寓寧小姐。(照片由集保結算所提供)

集保當代藝術賞-朱漢強董事長頒發金賞奬得主楊寓寧小姐。(照片由集保結算所提供)

為鼓勵臺灣青年藝術家，提升國民美學素養，集保結算所12月29日於臺灣藝術大學有章博物館國際展覽廳舉辦「2022集保結算所當代藝術賞」頒獎典禮，現場活動盛大隆重，眾多嘉賓親臨現場表達支持，讓獲獎的藝術家深感榮耀。

集保結算所朱漢強董事長頒獎時表示，股市是經濟的櫥窗，而藝術就是內心世界的觀照，更是文明的表徵。集保結算所此次舉辦「第3屆集保當代藝術賞」即是藉由金融業、文化界與學術界的協力合作，展現長期支持本土的藝文工作者，共同厚植藝術發展的文化公益活動。
2022集保結算所當代藝術賞，由集保結算所與臺灣美術基金會聯合主辦，以「書畫藝術在當代」為議題，鼓勵年輕藝術家從事藝術研究與創作，以自身對於書畫藝術的理解、新譯和再創造，回應書畫與當代的關係。該活動邀請藝術界包含藝評、策展、藝廊及藝術創作等領域五位專家學者組成評審團，依據參賽作品藝術主題、創意表現、作品美感、作品完整度、空間布展等條件，計有163件作品參賽，決審出金賞、銀賞、銅賞及優選作品共11件。
該屆得獎作品中，藝術家在概念與形式上創新突破，回應當代社會多變的時代精神。如金賞作品「觀葉植物」，以與書畫中慣用的書寫筆法相異的方式，利用寬幅且濕潤的刷具，迅速甚至粗曠的筆觸，去回應塊狀的、朝不同方向開展的葉面；銀賞作品「合格」，則針對學習歷程的符號、格式結構，進行對照排列再重構，表達作者對於書畫定位、承載脈絡等撕裂關係的縫合再造。

這次得獎作品已布展於臺灣藝術大學有章博物館國際展覽廳供大眾免費參觀，展期自2022年12月19日起至2023年1月4日止，誠摯歡迎社會大眾蒞臨欣賞。

更新時間 : 2022-12-29 18:00 GMT+08:00

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