臺灣企銀發揮金融影響力扎根公益　打造全世代共榮社會

臺灣企銀2022年獲利頻報喜訊， 各項經營績效續創歷史新高表現亮眼， 亦不忘持續以具體行動回饋社會，贊助地方社區發展協會成立「 銀髮樂齡學堂」，改善其硬體設施及補助食材費，提升長者、 獨居老人等共餐或送餐品質，至今已累積成立20家據點，每年超過 28萬人次受惠。 該行今年結合核心業務為學堂長者開辦信託及相關高齡金融知識講座 ，更首度攜手臺北市立大學USR計畫規劃高齡運動健康課程， 深化銀髮照護領域，獲得外界好評及認同。

臺灣企銀表示，透過發行「銀色之愛信用卡」 邀請卡友參與愛心刷卡活動，該行提撥消費金額千分之3捐助至公益 信託基金中，透過信託基金專款專用於銀髮樂齡學堂長者、 弱勢族群等照顧，至今已累計提撥逾新臺幣2千萬元。 該行不少企業客戶亦共襄盛舉，透過捐款、 物資與食材捐贈等方式挹注愛心， 為銀髮族打造友善的永續安老環境。

臺灣企銀從社會關懷角度出發，每年捐助南豐、雙龍、 多納及賽嘉國小等4間偏鄉國小營養早餐，11年來逾56萬人次獲 得營養補給，增進孩童學習專注力。該行今年更與企業客戶「 妮娜巧克力」一同走入南投鹿谷8所偏鄉國小， 舉辦可可知識及手作課程；該行亦贊助聯合公益觀演活動， 邀請缺乏資源的青年學子觀賞BBC《地球脈動II》生態影像音樂 會，藉此宣導生態環境面臨的挑戰與威脅，將ESG永續關懷理念向 下扎根。

該行年底也號召百名同仁淨山，同時邀請自然步道協會講師導覽， 結合環境教育，向同仁宣導永續的重要性。 當本土農產品產量過剩時，臺灣企銀也以實際行動力挺農民，今年採 購近12公噸鳳梨釋迦及1,200箱文旦， 分送本行國內全體行員、長期扶助的偏鄉學童、 銀髮樂齡學堂長者享用外，亦贈予食物銀行分送有需要的弱勢家戶， 拋磚引玉，邀請國人一同支持臺灣優質農產品。

臺灣企銀深耕推廣藝文教育及體育競技，總行「意象大稻埕」 藝文空間設立至今已舉辦18場展覽， 協助在地藝文及青年藝術家發展； 另贊助中華民國足球協會五人制足球聯賽、TLPGA台灣女子職業 高爾夫協會「2022山溪地真善美元素營傳承賽」 及中華民國全民運動會等活動， 提升國人運動風氣及培育優秀體育人才。未來該行亦將在銀髮照護、 社會關懷、藝文教育及體育競技四大面向， 發揮金融業的永續影響力，以行動為社會注入正向與溫暖的力量。