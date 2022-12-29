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南韓發生嚴重隧道大火　初步估計共5死37傷

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/29 17:36
京畿道果川市隔音隧道間傳發生大火，目前共造成5人死亡，37人受傷（圖／美聯社）

京畿道果川市隔音隧道間傳發生大火，目前共造成5人死亡，37人受傷（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓今（29）日下午1點50分，京畿道果川市京仁第二高速公路隔音隧道間傳發生大火，目前共造成5人死亡，37人受傷。

根據韓聯社報導，起火原因為一輛公車與開車於隧道內發生追撞事故，據推測，追撞事故發生後造成卡車起火，且火勢在隔音隧道內瞬間迅速蔓延。

南韓發生嚴重隧道大火　初步估計共5死37傷
起火原因疑為公車與卡車發生追撞事故，造成卡車起火（圖／美聯社）

根據報導，目前共有5死37傷，其中三人為臉部燒傷等重傷，34人為嗆傷等輕傷，輕傷患者大多只於現場接受處理，並未送醫。據悉，隧道內共有44輛車受困，故死傷人數有可能會再進一步增加。

南韓消防當局共派遣了94台泵浦消防車等設備、219名消防員及消防直升機，消防人員於下午3點18分控制大火，並於下午4點12分將火撲滅。

從火災發生當時的影片來看，隔音隧道數百公里區間全被紅色火焰包圍，且隧道兩側不斷竄出黑煙，隧道內充滿著火焰，隧道天花板也因火焰的熱氣融化，火花如雨般落下。

據報導，消防當局在火災發生後，共接到200多起司機及附近居民報案。一名火災當時正經過隧道的駕駛A某表示，大部分駕駛都當場棄車，逃到隧道外，因當時火勢太大，沒有時間思考其他事情。

而消防當局則表示，火勢已經撲滅，現在正持續搜索隧道內是否有其他傷亡者。
南韓
隧道
大火

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