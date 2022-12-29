台北Bluerider ART「社群圖鑑」雙人聯展　街頭挑釁風格遇上文青文化

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）Bluerider ART台北．敦仁於2022年末推出兩位代理藝術家拉米羅．史密斯．埃斯特拉達 Ramiro Smith Estrada，凌．波兒 Rine Boyer 全新系列作品雙人展「社群圖鑑Profile Picture」。

“社群圖鑑” 雙人展即刻意呈現不同世代的差異，藝術家拉米羅．史密斯．埃斯特拉達Ramiro Smith Estrada利用肖像畫嘲諷世人在社群媒體上的現象，各種裝飾圖騰如同Instagram的濾鏡，令人炫目、著迷地修飾著日常的瑕疵，美化成理想中的自我形象。藝術家凌．波兒Rine Boyer作品下的文青人物各自有著真實名字，這些豐富且自表述的文青人物畫，呈現著這個時代、當下集體返真的文化紀錄。

拉米羅．史密斯．埃斯特拉達



My whole life is Thunder

阿根廷社會博物館德爾大學藝術學士，目前生活、創作於阿根廷布宜諾斯艾利斯。專注於人物油畫創作，運用鮮豔色彩及清晰的輪廓線條，概念圍繞的元素包括網路社群的社會、政治、身份議題，以一種華麗、街頭、刺青、圖騰、壁紙式的「憤青美學」呈現，探討在文化社交壓力下的衝突。

多次入選阿根廷國家藝術展，2012年獲得威廉姆斯獎（Williams Award），並於阿根廷舉辦個展、參與國際駐地計畫，包括美國丹佛RedLine當代藝術中心駐地計劃、阿根廷布宜諾斯艾利斯Panal 駐地計劃、比利時布魯塞爾La Vallee駐村藝術家，作品獲眾多私人藏家收藏。

埃斯特拉達九歲即立志成為藝術家，創作圍繞著「當代我們如何看待自己？描繪自己？」的角度出發，在大量數位元影像流竄的社交日常，編織的一個「我是誰？」的幻夢，包含時尚、流行在社交媒體上衍生的各種行為，他以繪畫展現「世俗性」以及在文化社交壓力下的衝突，利用街頭、刺青等裝飾性符號妝點畫面，反諷著世人在社交行為的庸俗。



RELICS AND RUINS

埃斯特拉達表示，創作受到德國表現主義組織橋社運動（Die Brücke movement）的影響，橋社（Die Brücke）成立於1905年，其藝術家經常使用簡化、扭曲的形式和強烈、不自然的色彩來震撼觀眾並激起情緒反應；而Brücke（英文為bridge） 這個名詞也反映了藝術家對跨越新未來的年輕渴望，故創作帶有某種反叛、憤世忌俗之感。

首度於Bluerider ART展出全新作品，以社群媒體為題，利用挑釁與諷刺方式呈現社群媒體時下表像的審美現象，對當代習以為常的社群媒體日常生活拋出問號及對談。作品“Relics and Ruins”、“Young and Getting it”及“It's just Jenna” 中，花卉圖案佔據大篇幅的身形，傳遞著裝飾性如同壁紙般的憤青美學，社交媒體為人們提供了一個傳遞表面性的美學管道，而作品人物的背景中散落著作品標題也成為裝飾性元素。時尚雜誌封面般的精準構圖，帶有街頭風格的挑釁，並從各種文本中取材寓意。

凌．波兒

美國俄勒岡州波特蘭大學里德大學藝術創作畢業，現居住創作於芝加哥。以單色調油畫為基底、個性化的符號圖騰、簡潔的色調、觀察日常周遭人物，細膩捕捉熟悉的人物背景性格樣貌、以及群體人物所代表的文青文化群體，呈現人物之間的微妙互動、以「返真文青」帶給觀者會心一笑。曾於Museum of Surgical Science、Illinois Institute of Technology 展出、榮獲Beverly Art Center 評審大獎、眾多私人收藏。四度在Bluerider ART 舉辦個展及群展。

「Hipster文青文化」系列，藝術家本人也是芝加哥文青文化一員，深入刻劃這群擁有獨特生活理念與風格的群體肖像，輔以卡匣式磁帶、打字機、經典復古壁紙等圖像作為筆下人物性格的標誌，透過肖像呈現人物的穿著、使用物件、肢體語言、姿勢及互動氛圍等，進一步從個人連結到一種對於特定社群或者文化的團體描述，廣泛地闡述了現代城市中屬於文青的次文化，對於原真價值（authenticity）的信仰理念。

「Between」系列透過家人、情人與寵物和主人之間的溫馨互動，描繪情感的牽絆與褪不去的聯繫。波兒r的畫筆不僅僅記錄下溫暖、自適的氛圍，也繪出最真摯的剎那。不同系列間有著共同的脈絡，從表象的觀看角度，深入至內在，每個人都是從特定角度被呈現，無論是外貌、服裝、姿態、身上的文化符號，都顯現當下特定地域文化，集體的特性價值觀。

此次波兒第五度在台灣展出，帶來與社群媒體相關的全新系列作品「Ins」。創作靈感來自藝術家身處的芝加哥藝術圈，此系列作品以Instagram 的方形尺寸呈現，作品“InJung”展現藝術經營者的霸氣姿態，神情上流露著自信，對各種創作可能性秉持包容與支持的態度。

“Jaime and Abraham”展現出Jaime在視覺戲劇領域對人及動植物的深切關懷，而收藏家及藝術組織經營人 Abraham低調地用自己的方式參與藝術圈並樂於其中。“Cesar”描繪的本人經常在社交圈活躍，樂於分享自己在世界旅行的經歷及熱情性格。本次系列作品展現了芝加哥藝術圈的活力與緊密的人際關係，這也是藝術家想捕捉生動的群體縮影。

社群圖鑑Profile Picture

展期：Tue.-Sun., 10am - 7pm 2022. 12.24 – 2023. 2.19

地點：Bluerider ART 台北．敦仁- 台北市大安區大安路一段 101 巷 10 號 1F

免費參觀

（以上圖片由Bluerider ART提供）