台北Bluerider ART「社群圖鑑」雙人聯展　街頭挑釁風格遇上文青文化

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)Bluerider ART台北.敦仁於2022年末推出兩位代理藝術家拉米羅.史密斯.埃斯特拉達 Ramiro Smith Estrada,凌.波兒 Rine Boyer 全新系列作品雙人展「社群圖鑑Profile Picture」。

“社群圖鑑” 雙人展即刻意呈現不同世代的差異,藝術家拉米羅.史密斯.埃斯特拉達Ramiro Smith Estrada利用肖像畫嘲諷世人在社群媒體上的現象,各種裝飾圖騰如同Instagram的濾鏡,令人炫目、著迷地修飾著日常的瑕疵,美化成理想中的自我形象。藝術家凌.波兒Rine Boyer作品下的文青人物各自有著真實名字,這些豐富且自表述的文青人物畫,呈現著這個時代、當下集體返真的文化紀錄。

拉米羅.史密斯.埃斯特拉達



My whole life is Thunder

阿根廷社會博物館德爾大學藝術學士,目前生活、創作於阿根廷布宜諾斯艾利斯。專注於人物油畫創作,運用鮮豔色彩及清晰的輪廓線條,概念圍繞的元素包括網路社群的社會、政治、身份議題,以一種華麗、街頭、刺青、圖騰、壁紙式的「憤青美學」呈現,探討在文化社交壓力下的衝突。

多次入選阿根廷國家藝術展,2012年獲得威廉姆斯獎(Williams Award),並於阿根廷舉辦個展、參與國際駐地計畫,包括美國丹佛RedLine當代藝術中心駐地計劃、阿根廷布宜諾斯艾利斯Panal 駐地計劃、比利時布魯塞爾La Vallee駐村藝術家,作品獲眾多私人藏家收藏。

埃斯特拉達九歲即立志成為藝術家,創作圍繞著「當代我們如何看待自己?描繪自己?」的角度出發,在大量數位元影像流竄的社交日常,編織的一個「我是誰?」的幻夢,包含時尚、流行在社交媒體上衍生的各種行為,他以繪畫展現「世俗性」以及在文化社交壓力下的衝突,利用街頭、刺青等裝飾性符號妝點畫面,反諷著世人在社交行為的庸俗。



RELICS AND RUINS

埃斯特拉達表示,創作受到德國表現主義組織橋社運動(Die Brücke movement)的影響,橋社(Die Brücke)成立於1905年,其藝術家經常使用簡化、扭曲的形式和強烈、不自然的色彩來震撼觀眾並激起情緒反應;而Brücke(英文為bridge) 這個名詞也反映了藝術家對跨越新未來的年輕渴望,故創作帶有某種反叛、憤世忌俗之感。

首度於Bluerider ART展出全新作品,以社群媒體為題,利用挑釁與諷刺方式呈現社群媒體時下表像的審美現象,對當代習以為常的社群媒體日常生活拋出問號及對談。作品“Relics and Ruins”、“Young and Getting it”及“It's just Jenna” 中,花卉圖案佔據大篇幅的身形,傳遞著裝飾性如同壁紙般的憤青美學,社交媒體為人們提供了一個傳遞表面性的美學管道,而作品人物的背景中散落著作品標題也成為裝飾性元素。時尚雜誌封面般的精準構圖,帶有街頭風格的挑釁,並從各種文本中取材寓意。

凌.波兒

美國俄勒岡州波特蘭大學里德大學藝術創作畢業,現居住創作於芝加哥。以單色調油畫為基底、個性化的符號圖騰、簡潔的色調、觀察日常周遭人物,細膩捕捉熟悉的人物背景性格樣貌、以及群體人物所代表的文青文化群體,呈現人物之間的微妙互動、以「返真文青」帶給觀者會心一笑。曾於Museum of Surgical Science、Illinois Institute of Technology 展出、榮獲Beverly Art Center 評審大獎、眾多私人收藏。四度在Bluerider ART 舉辦個展及群展。

「Hipster文青文化」系列,藝術家本人也是芝加哥文青文化一員,深入刻劃這群擁有獨特生活理念與風格的群體肖像,輔以卡匣式磁帶、打字機、經典復古壁紙等圖像作為筆下人物性格的標誌,透過肖像呈現人物的穿著、使用物件、肢體語言、姿勢及互動氛圍等,進一步從個人連結到一種對於特定社群或者文化的團體描述,廣泛地闡述了現代城市中屬於文青的次文化,對於原真價值(authenticity)的信仰理念。

「Between」系列透過家人、情人與寵物和主人之間的溫馨互動,描繪情感的牽絆與褪不去的聯繫。波兒r的畫筆不僅僅記錄下溫暖、自適的氛圍,也繪出最真摯的剎那。不同系列間有著共同的脈絡,從表象的觀看角度,深入至內在,每個人都是從特定角度被呈現,無論是外貌、服裝、姿態、身上的文化符號,都顯現當下特定地域文化,集體的特性價值觀。

此次波兒第五度在台灣展出,帶來與社群媒體相關的全新系列作品「Ins」。創作靈感來自藝術家身處的芝加哥藝術圈,此系列作品以Instagram 的方形尺寸呈現,作品“InJung”展現藝術經營者的霸氣姿態,神情上流露著自信,對各種創作可能性秉持包容與支持的態度。

“Jaime and Abraham”展現出Jaime在視覺戲劇領域對人及動植物的深切關懷,而收藏家及藝術組織經營人 Abraham低調地用自己的方式參與藝術圈並樂於其中。“Cesar”描繪的本人經常在社交圈活躍,樂於分享自己在世界旅行的經歷及熱情性格。本次系列作品展現了芝加哥藝術圈的活力與緊密的人際關係,這也是藝術家想捕捉生動的群體縮影。

社群圖鑑Profile Picture

展期:Tue.-Sun., 10am - 7pm 2022. 12.24 – 2023. 2.19

地點:Bluerider ART 台北.敦仁- 台北市大安區大安路一段 101 巷 10 號 1F

免費參觀

(以上圖片由Bluerider ART提供)