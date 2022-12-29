台灣生態旅遊協會與林務局首度攜手拍攝　森林永續旅遊人才培力線上課程

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）臺灣生態旅遊協會今(29)日在行政院農業委員會林務局舉辦「森林永續旅遊推動座談會」，林務局長林華慶致詞時表示，在疫情之前，他們就希望整備以山林資源為主、山林的文化或者是生態，其目標就是希望整備後的育樂場域能夠更加國際化。

臺灣生態旅遊協會理事長郭育任接受Taiwan News的專訪時表示，聯合國永續發展目標(SDGs)與COP26都非常在意所謂的永續旅遊推動的思維。希望透過今日出席的旅行業者，藉由過去推動生態永續旅遊的相關經驗，共同推廣落實「負責任的生態旅遊」。

郭育任說明，所謂的「負責任的生態旅遊」的概念，基本上是關注到原來生態旅遊所推動的三大面向，第一是讓遊客有深度體驗以暸解環境的可能性，它是一個知性、感性之旅，亦是深度旅遊的部分。

第二則是社區，負責任的生態旅遊在聯合國永續發展目標(SDGs)裡，是能夠讓社區有好的收入，然後可以有永續發展的機會，所以推動生態旅遊的目的，就是不希望遊客到那邊旅行時，能夠讓在地有些未來發展的收入，提升食宿遊購行的發展。第三是，這樣的旅遊行態，是不能衝擊到環境；這樣才能達到整體負責任的思維。

郭育任說明，2021年COP26就已經很清楚提到旅行業是全世界碳排的8%，所以全球制定永續旅遊準則(GSTC)一直聯合亞洲生態旅遊聯盟(AEN)相關國際單位，希望會員國都能夠簽署「旅行業減碳排的思維」。台灣雖然不是聯合國的會員，沒有辦法參加氣候變遷的委員會，但是他們覺的應該善盡地球村一份子，因此從COP26的思維裡頭，提出所謂「負責任的生態旅遊」並也在今天，配合旅行業的部分，希冀共同推廣相關可能性。

郭育任指出，有鑑於過去生態旅遊協會舉辦過多場講座和訓練，因為課程很扎實、很集中，又讓所有的人在很短的時間內，齊聚在一起很多天參加實體課程，這是很辛苦的事情。這次在林務局的補助之下，拍攝錄製60個小時的線上課程影片，並邀請台灣學者、專家，其中有9位管理處的處長及相對業務非常嫻熟的長官們，針對林務局26個育樂場域的特色，為旅行業者做一個整體性的導覽。

臺灣生態旅遊協會補充，林務局在2022年台北國際旅展以「友善自然的永續旅行」為主軸，推動「森林療癒」、「生態探索」、「永續旅遊」、「人文對話」等4個主題、38種旅遊產品，引起旅遊業廣大回應，因此如何提升導遊領隊及策略聯盟夥伴對森林自然與人文環境的瞭解，銜接國際趨勢、深化森林生態旅遊的內涵，實為未來森林永續旅遊發展之重要工作。

照片由林務局提供。

圖片翻攝自簡報檔。（圖片由臺灣生態旅遊協會提供）

重量級講師。（圖片由臺灣生態旅遊協會提供）

圖片翻攝自簡報檔。（圖片由臺灣生態旅遊協會提供）