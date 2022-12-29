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2022年熱門韓劇眾多　收視及話題性排名為何？

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/29 16:19
韓劇「二十五，二十一」2022年南韓有線電視台收視排名第九（圖／崔顯旭IG @_choiiii__）

韓劇「二十五，二十一」2022年南韓有線電視台收視排名第九（圖／崔顯旭IG @_choiiii__）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近年韓劇風靡全世界，回顧今年所播出的韓劇，依舊出產了許多優秀熱門的作品，以下列出了今年南韓有線電視台的韓劇排名，以及南韓專門機構所進行的話題性排名調查。

2022年韓劇收視排名前十名部分，第十名為「小女子」，最高收視11.1%；第九名「二十五，二十一」11.5%；第八名「社內相親」11.6%；第七名「Again My Life：正義的重生」12%；第六名「黑話律師」13.7%；第五名「我們的藍調時光」14.5%；第四名「千元律師」15.2%；第三名「王后傘下」16.8%；第二名「非常律師禹英禑」17.5%；第一名「財閥家的小兒子」26.9%。

其中「千元律師」原本因南宮珉輕鬆搞笑為客戶打官司的劇情，讓收視節節攀升，但最後似乎是因節目將原本預計的14集減少至12集，且屢次停播，導致收視未能創下更高的紀錄。「財閥家的小兒子則是打破了「Sky Castle天空之城」的最高收視紀錄23.8%，只是最後很可惜的未能打破南韓有線電視最高收視紀錄28.4%的「夫妻的世界」。

而電視台ENA靠著「非常律師禹英禑」一舉成名，也曾表示會再製作第二季，令人期待。

另外，根據韓媒報導，南韓廣播內容競爭力分析專門機構Good Data Corporation發表了2022年電視劇話題性調查，選出了各頻道最具話題性電視劇。

首先南韓電視台ENA話題性第一名為「非常律師禹英禑」，從播出開始連續8週蟬聯話題性第一名，話題性演員亦同樣由主演朴恩斌及姜泰伍榮登第一。

而JTBC則是近期完結的熱門話題作品「財閥家的小兒子」，不僅節目在播出期間連續六週位居第一，宋仲基也蟬聯6週最具話題性演員。除了宋仲基之外，劇中演員李星民、金南喜、申鉉彬、尹帝文、朴智賢等也輪番進入了前10名，第二名則為由孫錫久及金智媛所主演的「我的出走日記」。

MBC由李鍾碩「黑話律師」拿下第一；tvN眾多熱門韓劇「還魂」、「我們的藍調時光」、「王后傘下」、「小女子」、「二十五，二十一」中，則以「二十五，二十一」最具話題性，節目從一開播話題性就蟬聯8週第一，主演金泰梨、南柱赫也各登上4次話題性演員第一名。

SBS部分為安孝燮及金世正主演的「社內相親」，KBS 2TV則是週末連續劇「紳士與小姐」。

此調查以今年播放5部以上電視劇的6個電視台為對象，以今年1月1日至12月18日期間的韓劇做統計，並以新聞報導、社群媒體、部落格等民眾對於節目的討論所進行的分析結果。
韓劇
收視
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排名
2022

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