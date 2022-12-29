林書豪宣布退出中國職籃CBA！外界猜測即將加盟台灣這一隊

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）曾經在美國NBA創造「林來瘋」奇蹟的林書豪今（29日）宣布退出中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅隊，這也進一步鞏固了過去傳言他將加盟台灣職籃的消息，不過除了回美，林書豪目前沒有公佈離開CBA後的計畫。

根據林書豪(Jeremy Lin)的Instagram最新貼文，他表示「經過很認真的考慮，並和廣州龍獅俱樂部友好協商後，我不得不遺憾的告訴球迷們，我決定提前結束這個CBA賽季的征程。大家都知道，這個賽季我沒有太多的上場時間，作為球員我肯定覺得應該打更多，可是我也尊重教練組的決定。我仍然如此熱愛籃球並希望走上賽場，我會先回到灣區調整一段時間，再跟家人決定我的下一步。」

林書豪3年來的時間在CBA的表現不如理想，不但多次換隊、時不時被置換到板凳遭冷凍，媒體指出其一開始的年薪400萬美元也被大砍。不過林書豪仍不忘感謝在CBA打球的經驗和一路支持的粉絲，他在最新發文中表示「感謝CBA，感謝廣州龍獅俱樂部，感謝我的教練團隊和隊友們，當然更要感謝我的球迷，一直陪我走過這段與眾不同的旅程。這三年，我特別遺憾沒有真正的機會在你們面前比賽，非常想念你們。後會有期！愛你們。」

而林書豪離開CBA後的動向受外界高度關注，他在貼文中有提到會先回美國自我調整，也強調「當我有決定時，我一定會讓大家知道」，不過當他在CBA表現不佳時，台灣職籃媒體早已瘋狂猜測他的未來發展。

當時有自媒體指出，林書豪將加盟P.LEAGUE+（簡稱PLG）高雄17直播鋼鐵人隊，讓該隊大動作澄清「非經本球團官方公告之消息，純屬臆測流言。」如今流言再起，鋼鐵人總經理高景炎27日在受訪時，表示他們只是台灣球壇所有隊伍中，想要林書豪加盟的球隊之一。

而根據PLG規章，每個球隊可以註冊外籍生或華裔球員，而目前PLG中6支球團都已有外籍生或華裔球員名額，只有鋼鐵人的華裔球員楊浩之本季至今從未出賽，所以媒體猜測，鋼鐵人有機會騰出華裔球員空間讓林書豪加盟，不過上述內容目前官方都未證實。

對於林書豪發布離隊貼文，PLG執行長陳建州也留言表示「辛苦了！祝福一切安好，先好好休息一下，相信上帝一定會為你做出最好的安排！」也有許多網友說「歡迎來台灣」，而林書豪親弟弟林書偉目前也在PLG中為新北國王效力，增加了球迷對於林書豪來台灣與弟弟一起打球的期盼。