台灣12/29本土+27,803 死亡+36　20多歲女性於確診當日病逝

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增27,955例COVID-19確定病例，分別為27,803例本土個案及152例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

指揮中心今也指出，目前國內疫情處於另一波的上升階段，且農曆春節將至，民眾洽商及旅遊等往來增加。目前國內Moderna雙價BA.4/5次世代疫苗已提供滿6歲以上民眾追加劑接種，尤其65歲以上長者與感染COVID-19病毒後容易產生嚴重併發症之高風險族群，提醒儘速完成1劑雙價BA.4/5次世代疫苗之追加接種，提升免疫保護力。



指揮中心在記者會首先說明，今日新增之27,803例本土病例，為12,364例男性、15,423例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,665例)，臺中市(3,602例)，臺北市(3,195例)，桃園市(3,144例)，高雄市(2,747例)，臺南市(2,232例)，彰化縣(1,211例)，新竹縣(984例)，新竹市(947例)，苗栗縣(699例)，雲林縣(539例)，屏東縣(437例)，南投縣(435例)，基隆市(418例)，嘉義縣(377例)，宜蘭縣(361例)，嘉義市(279例)，花蓮縣(215例)，金門縣(131例)，臺東縣(127例)，澎湖縣(47例)，連江縣(11例)。



指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月8日至12月26日，死亡日期介於12月20日至12月26日。

其中20多歲死亡女性，本身患有嚴重肝硬化、糖尿病、腦腫瘤等多重慢性疾病，無接種任何疫苗，出現症狀後隔天急診就醫PCR篩陽，確診當日呼吸衰竭緊急插管仍搶救不治，於確診當日病逝，死因為COVID-19倂敗血性休克及呼吸衰竭。



（圖／中央流行疫情指揮中心）



指揮中心說明，今日新增152例境外移入個案中，為75例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國及日本(各6例)，香港(3例)，紐西蘭、菲律賓、新加坡、澳門及韓國(各1例)移入，另132例感染國家調查中。入境日期介於今年11月28日至12月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計20,714,605例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,919,456例排除) ，其中8,794,212例確診，分別為39,944例境外移入、8,754,214例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,181例COVID-19死亡病例，其中15,164例本土，17例為境外移入。

指揮中心另指出，目前65歲以上長者完成第二次追加劑接種率為43.8%，家中長輩如尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種者，請於其身體狀況較穩定時，協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所接種。



指揮中心進一步指出，亦鼓勵家中有長者或高風險族群之民眾、春節前後有出國規劃或家中有國外返台親友、已完成基礎劑但尚未接種追加劑者、曾感染COVID-19確診已康復滿3個月尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗，以及曾接種雙價BA.1次世代疫苗可依自身風評估，接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。



（圖／中央流行疫情指揮中心）