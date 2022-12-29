Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣12/29本土+27,803 死亡+36　20多歲女性於確診當日病逝

指揮中心另指出，目前65歲以上長者完成第二次追加劑接種率為43.8%，家中長輩如尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種者，請於其身體狀況較穩定時，協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所接種。

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/29 15:20
台北街景（圖／美聯社）

台北街景（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增27,955例COVID-19確定病例，分別為27,803例本土個案及152例境外移入；另確診個案中新增36例死亡。

指揮中心今也指出，目前國內疫情處於另一波的上升階段，且農曆春節將至，民眾洽商及旅遊等往來增加。目前國內Moderna雙價BA.4/5次世代疫苗已提供滿6歲以上民眾追加劑接種，尤其65歲以上長者與感染COVID-19病毒後容易產生嚴重併發症之高風險族群，提醒儘速完成1劑雙價BA.4/5次世代疫苗之追加接種，提升免疫保護力。

指揮中心在記者會首先說明，今日新增之27,803例本土病例，為12,364例男性、15,423例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,665例)，臺中市(3,602例)，臺北市(3,195例)，桃園市(3,144例)，高雄市(2,747例)，臺南市(2,232例)，彰化縣(1,211例)，新竹縣(984例)，新竹市(947例)，苗栗縣(699例)，雲林縣(539例)，屏東縣(437例)，南投縣(435例)，基隆市(418例)，嘉義縣(377例)，宜蘭縣(361例)，嘉義市(279例)，花蓮縣(215例)，金門縣(131例)，臺東縣(127例)，澎湖縣(47例)，連江縣(11例)。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月8日至12月26日，死亡日期介於12月20日至12月26日。

其中20多歲死亡女性，本身患有嚴重肝硬化、糖尿病、腦腫瘤等多重慢性疾病，無接種任何疫苗，出現症狀後隔天急診就醫PCR篩陽，確診當日呼吸衰竭緊急插管仍搶救不治，於確診當日病逝，死因為COVID-19倂敗血性休克及呼吸衰竭。

台灣12/29本土+27,803 死亡+36　20多歲女性於確診當日病逝
（圖／中央流行疫情指揮中心）

指揮中心說明，今日新增152例境外移入個案中，為75例男性、77例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自中國及日本(各6例)，香港(3例)，紐西蘭、菲律賓、新加坡、澳門及韓國(各1例)移入，另132例感染國家調查中。入境日期介於今年11月28日至12月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,714,605例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,919,456例排除) ，其中8,794,212例確診，分別為39,944例境外移入、8,754,214例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,181例COVID-19死亡病例，其中15,164例本土，17例為境外移入。

指揮中心另指出，目前65歲以上長者完成第二次追加劑接種率為43.8%，家中長輩如尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種者，請於其身體狀況較穩定時，協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所接種。

指揮中心進一步指出，亦鼓勵家中有長者或高風險族群之民眾、春節前後有出國規劃或家中有國外返台親友、已完成基礎劑但尚未接種追加劑者、曾感染COVID-19確診已康復滿3個月尚未接種雙價BA.4/5次世代疫苗，以及曾接種雙價BA.1次世代疫苗可依自身風評估，接種1劑雙價BA.4/5次世代疫苗。

台灣12/29本土+27,803 死亡+36　20多歲女性於確診當日病逝
（圖／中央流行疫情指揮中心）
新冠肺炎
疫情
疫苗
Moderna
雙價
次世代

相關新聞

12/28台灣本土+27,942／死亡+25　疫情連10天上升 較上周三暴增46.7％
12/28台灣本土+27,942／死亡+25　疫情連10天上升 較上周三暴增46.7％
2022/12/28 14:16
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
2022/12/28 11:55
獨家》台灣跟進裁員潮？宏碁創辦人施振榮談明年經濟　虛擬貨幣NFT交易動盪「人性」使然
獨家》台灣跟進裁員潮？宏碁創辦人施振榮談明年經濟　虛擬貨幣NFT交易動盪「人性」使然
2022/12/27 16:41
中國鬆綁防疫管控　王必勝：台灣會依自己的腳步　最快春節後調整傳染病分類
中國鬆綁防疫管控　王必勝：台灣會依自己的腳步　最快春節後調整傳染病分類
2022/12/27 16:28
防病毒入侵　日本：12/30起自中國入境者須新冠篩檢　陽性隔離7天
防病毒入侵　日本：12/30起自中國入境者須新冠篩檢　陽性隔離7天
2022/12/27 15:39

更新時間 : 2022-12-29 15:35 GMT+08:00

最受歡迎

【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小41學童嘔吐就醫
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小41學童嘔吐就醫
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
預約爆滿！台灣博客來勞資糾紛平息和解清潔婦　網嘆吹哨律師被過河拆橋
預約爆滿！台灣博客來勞資糾紛平息和解清潔婦　網嘆吹哨律師被過河拆橋
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準
台灣國民法官制度1月1日上路首發邀35000人 快收信箱看「國民法官通知」
台灣國民法官制度1月1日上路首發邀35000人 快收信箱看「國民法官通知」