民主聯盟基金會主席拉斯穆森 2023年1月將訪台

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長及丹麥總理的民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）訂於2023年1月3日至5日訪台。

外交部發言人歐江安指出，拉斯穆森主席此行將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴，也將與立法委員及智庫學者等交流，針對民主自由、中國軍事威脅台海及區域和平穩定等重大議題深入交換意見。

歐江安表示，拉斯穆森主席持續敦促國際社會關注台海安全，並呼籲國際民主社群與台灣加強交流合作，增進民主韌性與團結，共同應對威權主義擴張的挑戰，此行並以實際行動展現對台灣的堅定支持。

歐江安進一步說明，為宣揚自由民主的普世價值，拉斯穆森主席於2017年創立「民主聯盟基金會」，強化國際民主社群的團結；自2018年起每年舉辦「哥本哈根民主高峰會」(Copenhagen Democracy Summit)，邀請全球民主國家元首及政要與會。2019年外交部吳部長親赴丹麥出席致詞，自2020年起蔡總統每年均受邀發表演說，大幅提高國際社會對民主台灣、台海安全及區域穩定的關注與支持。

歐江安提及，拉斯穆森主席自2001年至2009年擔任丹麥總理，自2009年至2014年擔任北約秘書長，不僅是國際聲譽卓著的政治家，也是台灣堅定的國際友人。

歐江安強調，外交部再次對拉斯穆森主席來訪表達誠摯歡迎，期盼未來持續與國際民主夥伴加強交流合作，共同守護彼此共享的自由民主價值。