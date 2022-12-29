美國拜登政府八度對台軍售 陸上機動布雷系統總價1.8億美元

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）美國拜登政府於美東時間12月28日宣布第八度對台軍售，將知會國會總值1.8億美元的「陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems）的軍售案。國防部、總統府、外交部皆表示，感謝美國政府依照《台灣關係法》及「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾。

國防部說明，本次美方同意軍售品項，具備高機動及快速布雷效能，可因應敵情威脅迅速反應，有助於提升國軍不對稱作戰能力。本次軍購援例在美方同意供售前為機密預算，同意後改列為公開預算，俾利全案執行順遂。

國防部強調，面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，已對我形成嚴峻的軍事威脅，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定和平的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

總統府發言人張惇涵指出，本次是拜登政府任內第八度，也是今年第七度宣布對台軍售。而此次軍售項目具備高機動性的布雷效能，將有助於提升我國不對稱戰力。

張惇涵表示，台灣會持續展現自我防衛的決心、堅定強化全民國防戰力，守護國家安全與利益；並持續與理念相近國家合作，確保台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展。

外交部發言人歐江安指出，面對中國在印太地區的軍事擴張與挑釁行為，台灣持續展現堅定的自我防衛決心，如近日我國政府所宣布的恢復義務役一年方案等具體作為，也獲得美國等國際友人的高度支持。

歐江安表示，台灣政府將持續致力強化國防能力，並提升不對稱戰力，同時延續並深化台美緊密的安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海安全及印太區域的和平、穩定及繁榮。