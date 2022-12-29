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台積電3奈米量產暨擴廠典禮•晶圓18廠總投資1.86兆　至少創造7萬工作機會

➤董事長劉德音表示，晶圓18廠是台積電5奈米及3奈米的生產重鎮，總投資金額將達1.86兆，估計將創造超過1.13萬個直接高科技工作機會，以及2.35萬個營建工作機會，台積電招募員工會帶來6.7倍額外的工作機會，相當於帶來約7萬個工作機會。➤他同時表示，3奈米將應用於超級電腦、雲端資料中心、高速網際網路及許多行動裝置，包括未來的AR及VR；市場需求非常強勁。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/29 11:41
示意圖為台積電台南廠 (路透檔案照片) 

示意圖為台積電台南廠 (路透檔案照片) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台積電今天(29日) 舉行3奈米量產暨擴廠典禮，董事長劉德音表示，晶圓18廠是台積電5奈米及3奈米生產重鎮，總投資金額將達新台幣1.86兆，估計將創造1.13萬個直接高科技工作機會。

台積電今在台南科學園區晶圓18廠新建工程基地，舉行3奈米量產暨擴廠典禮，由董事長劉德音主持；行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、國科會主委吳政忠及台南市長黃偉哲等人到場，還有近200名供應鏈夥伴出席。

劉德音說，台積電南科廠區十分幽美，包括晶圓6廠及晶圓18廠，都是LEED認證的綠建築，使用來自南科再生水廠的再生水，並將逐步達成2030年再生水替代率60%的目標。

劉德音表示，晶圓18廠是台積電5奈米及3奈米的生產重鎮，總投資金額將達1.86兆，估計將創造超過1.13萬個直接高科技工作機會，以及2.35萬個營建工作機會，台積電招募員工會帶來6.7倍額外的工作機會，相當於帶來約7萬個工作機會。

中央社引述劉德音表示，3奈米製程良率與5奈米量產時的良率相當，是世界最先進的半導體技術，應用於雲端、高速網路及行動裝置，市場需求非常強勁。

劉德音說，與5奈米相較，3奈米製程的邏輯密度增加60%，在相同速度下，功耗降低30%至35%，是世界最先進的半導體技術。

他表示，3奈米將應用於超級電腦、雲端資料中心、高速網際網路及許多行動裝置，包括未來的AR及VR；市場需求非常強勁。預期3奈米量產後對營收的貢獻都會大於同期的5奈米貢獻，3奈米量產5年內將釋放1.5兆美元終端產品價值。

他說，台積電晶圓18廠進入第8期擴廠，規模是一般邏輯工廠的2倍大。台積電將同時擴建美國亞利桑那州廠第2期，將加強客戶的信任，及增加成長動能。

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