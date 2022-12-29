Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

今北台灣濕涼　基隆、新北、宜蘭須防大雨

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/29 10:24
氣象局今（29）日發布大雨特報，北台灣濕涼，基隆市、新北市及宜蘭縣須防大雨（圖／中央社）

氣象局今（29）日發布大雨特報，北台灣濕涼，基隆市、新北市及宜蘭縣須防大雨（圖／中央社）

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）氣象局今（29）日發布大雨特報，因受東北季風影響，北台灣濕涼，基隆市、新北市及宜蘭縣須防大雨，而跨年迎曙光因迎風面北、東部雲多、偶有局部短暫雨，天氣並不理想。

中央氣象局今日發布大雨特報，受東北季風影響，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今日本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏10.8度，其次為南投縣中寮鄉10.9度、雲林縣古坑鄉11.1度。

根據中央社引述中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（29）日在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受東北季風影響，北、東偶有雨，新竹以南多雲時晴；另因冷空氣偏弱，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚較涼。

吳德榮指出，明天(12/30) 至明年1月1日仍受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣濕涼，中南部舒適微熱、早晚較涼，31日至明年1月1日氣溫會稍微升。跨年迎曙光的活動，迎風面北、東部雲多且偶有局部短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明年1月2日起至4日，另一波偏弱的冷空氣將逐漸南下，氣溫略降，仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬東北季風的級別，連大陸冷氣團的標準都達不到；而明年1月5日氣溫略升，降雨將減緩。
氣象局
大雨特報
吳德榮
東北季風

相關新聞

這波會很冷！首波寒流報到中 中部以北將探10度以下
這波會很冷！首波寒流報到中 中部以北將探10度以下
2022/12/17 09:58
台灣今年規模逾6地震已12次、為921後新高　是否屬「活躍期」須再觀察
台灣今年規模逾6地震已12次、為921後新高　是否屬「活躍期」須再觀察
2022/12/16 09:30
台灣入冬首波冷氣團週六報到！想看高山初雪宜週末密切注意
台灣入冬首波冷氣團週六報到！想看高山初雪宜週末密切注意
2022/12/12 18:10
今晚轉濕冷！週三降溫、降雨增 週六天氣回溫北部可到27度
今晚轉濕冷！週三降溫、降雨增 週六天氣回溫北部可到27度
2022/11/29 18:47
冬衣拿出來！下週三冷空氣報到　北台灣濕冷　低溫下探16度
冬衣拿出來！下週三冷空氣報到　北台灣濕冷　低溫下探16度
2022/11/24 09:50

更新時間 : 2022-12-29 11:53 GMT+08:00

最受歡迎

【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小41學童嘔吐就醫
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小41學童嘔吐就醫
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
預約爆滿！台灣博客來勞資糾紛平息和解清潔婦　網嘆吹哨律師被過河拆橋
預約爆滿！台灣博客來勞資糾紛平息和解清潔婦　網嘆吹哨律師被過河拆橋
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
【重磅登場】台灣名導賴聲川史詩級《如夢之夢》亮點　連看8小時不喊累、坐蓮花池看戲尋生命真理？
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
南韓2022年實體專輯銷量有望創歷史新高　BTS排名第一、BLACKPINK第五
南韓2022年實體專輯銷量有望創歷史新高　BTS排名第一、BLACKPINK第五
2023台北跨年懶人包：卡司、交管、散場動線曝光！快跟「韓國碧昂絲」孝琳、9m88、玖壹壹嗨翻迎新年
2023台北跨年懶人包：卡司、交管、散場動線曝光！快跟「韓國碧昂絲」孝琳、9m88、玖壹壹嗨翻迎新年