今北台灣濕涼　基隆、新北、宜蘭須防大雨

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）氣象局今（29）日發布大雨特報，因受東北季風影響，北台灣濕涼，基隆市、新北市及宜蘭縣須防大雨，而跨年迎曙光因迎風面北、東部雲多、偶有局部短暫雨，天氣並不理想。

中央氣象局今日發布大雨特報，受東北季風影響，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今日本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉攝氏10.8度，其次為南投縣中寮鄉10.9度、雲林縣古坑鄉11.1度。

根據中央社引述中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（29）日在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受東北季風影響，北、東偶有雨，新竹以南多雲時晴；另因冷空氣偏弱，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚較涼。

吳德榮指出，明天(12/30) 至明年1月1日仍受東北季風影響，北、東偶雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣濕涼，中南部舒適微熱、早晚較涼，31日至明年1月1日氣溫會稍微升。跨年迎曙光的活動，迎風面北、東部雲多且偶有局部短暫雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明年1月2日起至4日，另一波偏弱的冷空氣將逐漸南下，氣溫略降，仍是迎風偶雨、背風晴的天氣，北台灣濕涼，中南部舒適、早晚涼。目前模擬冷空氣僅屬東北季風的級別，連大陸冷氣團的標準都達不到；而明年1月5日氣溫略升，降雨將減緩。