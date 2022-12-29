買起來！台灣這類人明年爽拿1,200看電影　登記方法使用期限7大QA一次看！

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 文化部擬將「藝Fun券」常態化，推出「文化成年禮」首發瞄準明年滿18歲的青少年，每人可領1,200元，約有21萬人受惠。

1. 文化成年禮是什麼？

為振興藝文產業，文化部於疫情期間推出限量「藝Fun券」，每份面額600元，需要透過抽獎才能領取，由於成效不錯，文化部參考歐洲作法，打算將該政策常態化，因此推出每份面額1,200元的「文化成年禮」，將於明（2023）年試行。

2. 領取時間

將於明年3月29日青年節至2023年12月31日止開放登記領取，相關實施細節按照「青年文化體驗試辦計畫作業要點」。

3. 登記資格

只要國人滿18歲，不用抽獎就可領。明年試辦計畫為「出生日期2005年1月1日至2005年12月31日止」，2024年度預計為「出生日期2006年1月1日至2006年12月31日止」，以此類推。

4. 在哪登記

文化部屆時應於活動應用程式或網頁，登入或註冊成為會員，並完成年齡身分驗證後，始得領取。

5. 使用範圍

與藝FUN券相同，可用來買書、看電影、聽演唱會！用在這五大類型：藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版、文創工藝幾乎都可以喔！

6. 使用限制

每人限領取1次，逾期未登記者視同放棄。另外，不得找零、轉售，不得用於折抵藝文表演票券，及商品因退、換票（貨）所產生的手續費，也不得另再兌換成等值之現金。

7. 使用期限

2024年3月28日前使用完畢，逾期未使用者失效。