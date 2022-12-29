（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國股市主要指數28日收黑，蘋果股價跌逾3%，台股昨(28日) 加權指數下跌155.33點，收在14173.1點，法人分析，外資放長假，台股呈現量縮震盪。

台北股市今天(29日) 開盤跌75.59點，加權股價指數為14097.51點，成交金額新台幣19.94億元。上午9:40左右，跌點達180，指數跌破14000點。

美股行情方面，投資人面臨好壞參半的經濟數據、中國攀升的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例、以及邁向2023年的地緣政治緊張情勢，美國股市28日主要指數均收黑。

道瓊工業指數下跌365.85點或1.1%；標準普爾500指數下挫46.03點或1.2%；那斯達克指數挫跌139.94點或1.35%；費城半導體指數下滑36.67點或1.47%。

蘋果公司股價跌逾3%，收在18個月低點，市值2兆美元恐不保。iPhone生產受中國COVID-19疫情升溫影響，蘋果股價失去支撐，陷入14年來最差年度表現。

中央社引述研調單位預估，在富士康深圳廠支援生產仍緩不濟急下，將今年iPhone 14系列出貨量下修至7810萬支，且在iPhone 14 Pro量產不順狀況下，估明年iPhone系列出貨將微降至2.33億支。

台股昨(28日) 加權指數下跌155.33點，收在14173.1點，跌幅1.08%，失守半年線和5日線。法人分析，外資放長假，台股近4日平均量能不到1500億元，呈現量縮區間震盪格局。

美國股市28日收黑、蘋果跌3% 法人：外資放長假、台北股市量縮震盪