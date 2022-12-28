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台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭

漫威第一位華人英雄《尚氣與十環傳奇》電影男主角劉思慕擔任新北國王球隊「New Year Pre-Party 跨年主題周」12月31日下午5點的主場開球嘉賓，引發粉絲瘋狂，直呼「太扯了吧！」、「史上最大咖開球嘉賓」、「這請的到也太屌」。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/12/28 18:53
漫威第一位華人英雄《尚氣與十環傳奇》電影男主角劉思慕來台為台灣職籃比賽開球。（圖/美聯社）

漫威第一位華人英雄《尚氣與十環傳奇》電影男主角劉思慕來台為台灣職籃比賽開球。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）漫威男星居然來台灣啦！台灣職籃聯盟P. LEAGUE+27日於社群媒體宣布，12月31日於新莊開打的賽事將由加拿大華裔男演員劉思慕（Simu Liu）擔任開球嘉賓，貼文一出立刻引發討論，今（28日）劉思慕發布IG限時動態，拍攝台灣街頭與女友的身影，其在台動向讓粉絲高度關注。

根據P. LEAGUE+新北國王球隊27日貼文，12月31日與高雄17直播鋼鐵人在新莊體育館的比賽，將有漫威第一位華人英雄《尚氣與十環傳奇》電影男主角劉思慕擔任「New Year Pre-Party 跨年主題周」開球嘉賓，引發粉絲瘋狂，直呼「太扯了吧！」、「史上最大咖開球嘉賓」、「這請的到也太屌」。

新北國王媒體公關對外表示，劉思慕來台行程除了12月31日下午5點的開球工作外，都是不公開行程，而其社群媒體Instagram今發布限時動態，顯示他已與好友以及在唱片公司擔任數位行銷經理的女友Allison Hsu抵達台灣，並在水果攤為女友拍下俏皮照片，十分可愛。

維基百科指出，劉思慕出生於中國黑龍江省哈爾濱市，5歲時移民至加拿大。他曾在德勤（Deloitte）擔任會計師，被解僱後決定成為一名演員，作為素人的他，從零開始從事演藝事業並不簡單，自2012年開始，劉思慕就在多部短片、電影和電視劇跑龍套，並曾於《環太平洋》出鏡。2016年開始，他主演電視情境喜劇《金家便利商店》，才開始具備知名度。

憑著一股相信自己的勇氣與拼勁，劉思慕試鏡漫威英雄電影《尚氣與十環傳奇》，他在其他媒體的採訪中透露，當時他為自己「加油添醋」了一點武術經驗，最終得以雀屏中選，但因為其素人被警身份，加上外貌並非主流華人喜愛的彭于晏或吳彥祖等外型風格，讓許多人質疑選角，甚至有人批其長得像中國主席習近平。

《尚氣與十環傳奇》電影上映後，劉思慕憑著好演技與武打技術讓人留下深刻印象，也終於獲得漫威影迷的肯定，播出後全球票房一度破4.3億美金（約新台幣119.5億元），目前確定開拍續集。

台籃史上最大咖開球嘉賓！《尚氣》男主角劉思慕31日新莊開球 今低調現身台北街頭

劉思慕28日發布與女友在台北街頭的照片，圖片中女友與台灣在地水果攤合照，相當可愛。（圖/擷取自Simu Liu社群媒體）
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