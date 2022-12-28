兵役改革先斬後奏？邱國正今赴立院 國民黨、民眾黨表態支持、要求配套

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文昨（27）日拍板恢復義務役1年制等國防改革，今日國防部長邱國正前往立法院向在野黨團說明，國民黨團表態支持，但要求應強化現代戰爭所需訓練、全面提升軍人待遇，以及恢復軍人光榮感等配套；民眾黨團認同改革方向，但提出提高徵募兵制誘因、訓練內容保持彈性、縮短役男等待兵單空窗期等5項訴求。

儘管民進黨立委昨天中午在政策拍板後就已先行前往「溝通」政策內容，但內部傳出被迫背書的抱怨。邱國正今日赴立院就昨日所公布的國防兵力結構調整方案項在野黨團做詳細說明，也被質疑決定完才來溝通，沒有討論空間。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨團支持國防改革，國軍提升戰力後才能備戰與避戰，但強調國防部應研議規劃配套，包含強化現代戰爭所需訓練、全面提升軍人待遇，以及恢復軍人光榮感。

洪孟楷指出，支持兵役改革，但須合理有效且專業的國防訓練，勿讓義務役成夏令營，令役男生涯規畫受損。

民眾黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團認同恢復1年制義務役的大方向，然而政策細節需合理合乎規範的規劃與訓練。

邱臣遠強調，兵役改革重在「重拾國軍榮譽感」，民眾黨團提出5項訴求，包括提高徵募兵制誘因從而提升國人從軍意願；訓練內容應保持彈性，納入資訊戰或無人機操作，與世界情勢接軌；針對役期納入年資等有益役男的提案，國防部應主動積極爭取；縮短役男等待兵單空窗期；訓練官、訓練場域的整備應一步到位。

邱國正回應，會將黨團提出意見，包括訓練量能、訓練場地、配置裝備等需求會盡力滿足；國防部次長房茂宏也補充，訓練課程不會隨意挪用，為因應現代戰爭「預警時間短、作戰節奏快」的特性，把後備部隊轉為常備守備部隊，國防部會繼續與其他部會溝通協調，兼顧國民權益，落實全民國防。



