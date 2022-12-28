農委會1959動保專線即日啟用　全國22縣市動保機關直通

為提供民眾更方便的動物保護案件通報或諮詢管道，農委會整合各縣市政府動物保護機關，設置全國統一1959動物保護專線電話於28日啟用；民眾即日起以手機、市話或網路電話直撥1959，將依據發話地直接接通當地動物保護機關，民眾報案或諮詢更加方便零延遲。

農委會表示，近年國人動物保護意識提升，每年通報全國地方政府的違反動物保護法檢舉案件數快速成長，但各地方政府動保業務主管單位編制各異、通報機制亦不同，民眾碰到毛小孩受傷、被虐待想要通報或是要諮詢如何辦理寵物登記、尋求優良寵物販賣業者等各種情況，第一時間可能不知道要尋求哪個政府部門協助，縱使透過各縣市1999專線分案也需要層轉較為耗時，為提供民眾更方便的管道，農委會成立1959動保專線，統合全國各縣市現有的各類動物保護諮詢及案件通報電話，成立全國單一的動物保護專線，方便民眾記憶並能快速諮詢，也簡化案件通報流程。

農委會進一步說明，隨著民眾動物保護意識提升，動物保護諮詢及通報需求增加，成立1959動保專線讓政府部門更積極回應國人對動物保護的重視與需求，提供民眾動物保護違法案件檢舉、人犬衝突通報及動物保護法令諮詢的單一窗口，不論是虐待傷害動物、違法繁殖販賣特定寵物檢舉，遊蕩犬隻追車咬人的捕犬通報，至申請成為特定寵物業者或是寵物登記事項等業務諮詢都可撥打專線由動保機關專業回應，農委會感謝全國各縣市動保機關的通力合作，並期待1959專線能促進「你救我救」的友善動物社會 。

圖片由農委會提供