南韓嘻哈選秀節目「Show Me The Money 11」收視低迷　因節目太過捧李泳知一人？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓嘻哈饒舌選秀節目「Show Me The Money」自2012年開播以來，一年播出一季，一直都是南韓最受關注的嘻哈選秀節目，今年已來到了第11季，但收視卻正經歷前所未有的低迷。

Show Me The Money（簡稱SMTM）備受南韓國內外喜愛嘻哈文化的人關注，不僅成功推廣嘻哈文化，產出了許多膾炙人口的歌曲，也捧紅了許多新生代饒舌歌手，如Loco、BewhY、宋旻浩、禹元宰、BE’O等人。許多節目中的導師如Zico、Zion.T、Code Kunst也是透過節目的播出而越來越紅。

曾紅極一時的「中國有嘻哈」也疑似是抄襲該節目，不僅節目Logo，節目場佈、流程都極為相似。

SMTM是南韓國內第一個嘻哈選秀節目，因此在第一季即備受關注，當時最高收視為1.4%，當季冠軍為Loco。第四季時最高收視率也高達3%，當季冠軍為Basik，亞軍則是Winner成員宋旻浩。但現正播出的第11季雖然第1至第4集都維持著超過1%的收視率，但從第5集至最新播出的第9集，收視卻遲遲未超過1%。

第11季最受矚目的選手莫過於出身「高等Rapper 3」，且活躍於各大綜藝節目的李泳知。有許多網友表示，節目太過明顯地在捧李泳知一人，而讓人不想看，但也有不少網友表示是為了看李泳知而鎖定該節目。另外也有網友指出，「我現在都看同時段的『 我獨自生活 』」、「現在只要上YouTube看經典片段就可掌握節目走向」、「現在參賽者陣容已不比以往」。