新北茶農創新奪佳績 年節送禮最有心

新北市府與各區農會攜手努力茶產業， 新北市農業局輔導坪林區、淡水區及新店區茶農以優異製茶技術獲「 2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」亞季軍， 三峽區及汐止區茶農獲「亮點茶莊」， 汐止區及坪林區茶農所產特色茶禮盒獲「十大飲享禮」，今(28) 日於市政會議分享榮耀，新北市長侯友宜肯定茶農在製茶技術、 茶產業經營及好茶行銷創新與努力，鼓勵支持努力的茶農。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農委會茶業改良場所主辦，至今年 (2022年)已舉辦11屆，今年條形包種茶組共有16名選手參加 ，競賽亞軍由坪林區36歲青農翁依萍獲得，展現女茶力戰群雄，為 全國歷屆條形組首位女性獲獎，競賽季軍王茂林及周永淯， 皆傳承父親優異製茶技術，展現新北好茶傳承新動能。

「亮點茶莊」由農糧署2014年起辦理評鑑，從茶莊自然景觀、 產品品質、文化文創及服務體驗等多元面向進行評比， 經專家學者選出的茶莊為茶產業六級化典範，在經過初、 複審競爭激烈下，選出最具發展潛力、地方文化特色的7家亮點茶莊 ，由三峽區谷芳有機茶園及汐止區天然茶莊入選，谷芳有機茶園由第 五代青農李昌峻、洪佳玉夫妻倆與三個孩子們一同經營， 以有機野放農法栽種， 具有慈心有機驗證的茶園與衛生安全星級製茶廠，並獲得國際清真驗 證，滿足穆斯林飲食需求，另外天然茶莊由第四代青農蔡旭志與妻子 周慧慧攜手經營有機茶園，2020年將自身栽培經驗導入智慧化元 素，亦獲得衛生安全星級製茶廠，包種茶也榮獲第一屆「2020全 國有機茶TAGs分類分級評鑑」銅蛙選， 將茶園有機茶與菜品結合，開發出特色茶餐。 新北好茶亮點茶莊具備特色產品，並具產銷履歷、有機驗證、 星級製茶廠及產地證明等安全溯源標章， 落實推動聯合國永續發展目標(SDGs)2「消除飢餓」及12「 責任消費與生產」，以促進綠色經濟，確保永續消費、 生產及糧食安全，打造新北好茶喝的健康又安心。

為提高國產茶與咖啡在伴手禮市場的占有率， 帶動指標性的消費選購，汐止區天然茶莊「茶香本味」 及坪林區東成茶葉企業有限公司「一茶沏一盞茶的時間」 榮獲農糧署首屆「十大飲享禮」，「一茶沏一盞茶的時間」 禮盒視覺上選用圓形為主體，時鐘意象襯托時間的概念，代表茶葉、 茶糖、蛋捲一同享用時的和諧關係，「茶香本味」 禮盒以四代茶師精品茶系列為主題，搭配有機包種茶、 茶糖及茶米花等產品，茶農將特色茶食組合成優質伴手禮盒產品， 提升新北好茶多元特色與行銷亮點。

市長侯友宜表示，茶農今年度獲全國茶界製茶技術競賽榮譽獎項、 亮點茶莊及特色禮盒獎項值得肯定，積極落實SDGs永續發展目標 ，茶農持續精進製茶技術展現新北獨特茶品， 專業技術傳承讓青農返鄉承接茶業， 提升新北茶產業發展及市場競爭力。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽， 新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，茶農發揮創意帶動行銷， 獲多項獎項肯定，讓新北好茶提升新價值。新年即將到來， 新北好茶絕對是大家過年必「BUY」伴手禮首選， 購買好茶年節好禮可洽在地農友田美茶園02-26657388， 周永淯02-22172582，新合益農藝坊02- 28011577，天然茶莊02-26603762， 谷芳有機茶園0918-771713，東成茶葉02- 26657343，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」 臉書查詢。

三峽區谷芳有機茶園及汐止區天然茶莊入選亮點茶莊。(照片來源：新北市政府農業局提供)

汐止區天然茶莊「茶香本味」榮獲農糧署首屆「十大飲享禮」。(照片來源：新北市政府農業局提供)

坪林區東成茶葉企業有限公司「一茶沏一盞茶的時間」榮獲農糧署首屆「十大飲享禮」。(照片來源：新北市政府農業局提供)

競賽亞軍翁依萍認真製茶。(照片來源：新北市政府農業局提供)

三峽谷芳有機茶園由第五代青農李昌峻、洪佳玉夫妻倆與三個孩子們一同經營，以有機野放農法栽種。(照片來源：新北市政府農業局提供)