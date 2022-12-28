新北茶農創新奪佳績 年節送禮最有心

新北市府與各區農會攜手努力茶產業，新北市農業局輔導坪林區、淡水區及新店區茶農以優異製茶技術獲「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」亞季軍，三峽區及汐止區茶農獲「亮點茶莊」，汐止區及坪林區茶農所產特色茶禮盒獲「十大飲享禮」，今(28)日於市政會議分享榮耀，新北市長侯友宜肯定茶農在製茶技術、茶產業經營及好茶行銷創新與努力，鼓勵支持努力的茶農。
全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農委會茶業改良場所主辦，至今年(2022年)已舉辦11屆，今年條形包種茶組共有16名選手參加，競賽亞軍由坪林區36歲青農翁依萍獲得，展現女茶力戰群雄，為全國歷屆條形組首位女性獲獎，競賽季軍王茂林及周永淯，皆傳承父親優異製茶技術，展現新北好茶傳承新動能。
「亮點茶莊」由農糧署2014年起辦理評鑑，從茶莊自然景觀、產品品質、文化文創及服務體驗等多元面向進行評比，經專家學者選出的茶莊為茶產業六級化典範，在經過初、複審競爭激烈下，選出最具發展潛力、地方文化特色的7家亮點茶莊，由三峽區谷芳有機茶園及汐止區天然茶莊入選，谷芳有機茶園由第五代青農李昌峻、洪佳玉夫妻倆與三個孩子們一同經營，以有機野放農法栽種，具有慈心有機驗證的茶園與衛生安全星級製茶廠，並獲得國際清真驗證，滿足穆斯林飲食需求，另外天然茶莊由第四代青農蔡旭志與妻子周慧慧攜手經營有機茶園，2020年將自身栽培經驗導入智慧化元素，亦獲得衛生安全星級製茶廠，包種茶也榮獲第一屆「2020全國有機茶TAGs分類分級評鑑」銅蛙選，將茶園有機茶與菜品結合，開發出特色茶餐。新北好茶亮點茶莊具備特色產品，並具產銷履歷、有機驗證、星級製茶廠及產地證明等安全溯源標章，落實推動聯合國永續發展目標(SDGs)2「消除飢餓」及12「責任消費與生產」，以促進綠色經濟，確保永續消費、生產及糧食安全，打造新北好茶喝的健康又安心。
為提高國產茶與咖啡在伴手禮市場的占有率，帶動指標性的消費選購，汐止區天然茶莊「茶香本味」及坪林區東成茶葉企業有限公司「一茶沏一盞茶的時間」榮獲農糧署首屆「十大飲享禮」，「一茶沏一盞茶的時間」禮盒視覺上選用圓形為主體，時鐘意象襯托時間的概念，代表茶葉、茶糖、蛋捲一同享用時的和諧關係，「茶香本味」禮盒以四代茶師精品茶系列為主題，搭配有機包種茶、茶糖及茶米花等產品，茶農將特色茶食組合成優質伴手禮盒產品，提升新北好茶多元特色與行銷亮點。
市長侯友宜表示，茶農今年度獲全國茶界製茶技術競賽榮譽獎項、亮點茶莊及特色禮盒獎項值得肯定，積極落實SDGs永續發展目標，茶農持續精進製茶技術展現新北獨特茶品，專業技術傳承讓青農返鄉承接茶業，提升新北茶產業發展及市場競爭力。
新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出，展現青農活力，茶農發揮創意帶動行銷，獲多項獎項肯定，讓新北好茶提升新價值。新年即將到來，新北好茶絕對是大家過年必「BUY」伴手禮首選，購買好茶年節好禮可洽在地農友田美茶園02-26657388，周永淯02-22172582，新合益農藝坊02-28011577，天然茶莊02-26603762，谷芳有機茶園0918-771713，東成茶葉02-26657343，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。
三峽區谷芳有機茶園及汐止區天然茶莊入選亮點茶莊。(照片來源：新北市政府農業局提供)
汐止區天然茶莊「茶香本味」榮獲農糧署首屆「十大飲享禮」。(照片來源：新北市政府農業局提供)
坪林區東成茶葉企業有限公司「一茶沏一盞茶的時間」榮獲農糧署首屆「十大飲享禮」。(照片來源：新北市政府農業局提供)
競賽亞軍翁依萍認真製茶。(照片來源：新北市政府農業局提供)
三峽谷芳有機茶園由第五代青農李昌峻、洪佳玉夫妻倆與三個孩子們一同經營，以有機野放農法栽種。(照片來源：新北市政府農業局提供)