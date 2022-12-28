新北表揚本土語績優學校111校、83位績優教師　24校師生創意說唱獲獎

新北市教育局今(28)日於集美國小舉辦「111年 度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語言績優學校與人員表揚大會」， 由教育局長張明文頒發本土語指導員訪視績優學校及績優教學人員獎 、本土語言認證績優學校獎、本土語文績優人員暨團體獎、 本土文化影音創意說唱讚獎以及資深優良族語老師獎項等，共111 校、83位績優教師 24校師生創意說唱獲獎。

教育局長張明文表示，母語是文化保存的基礎，新北市以「 趣味學習、生活母語」為理念，從生活中落實本土語言， 例如全國首創的本土語創意桌遊教材：閩語「掠虎精」桌遊、 客語大富翁桌遊和原民語族語百寶箱。今年更配合中央政策， 國高中本土語列部定必修課程，成立國高中本土語言工作小組， 發展更多元的課程內容，協助現職教師掌握教學趨勢， 讓本土語永續流傳。

今年榮獲 本土語指導員訪視績優教學人員 的客語教學支援工作人員徐 鳳英老師，在重陽國小服務十年，對於客語教學充滿熱情，她總說「 用對母語的熱情激起孩子學習的興趣，是她最有成就的一件事。」 徐老師除現場教學之外，更利用課餘協助客語競賽指導， 陪學生在快樂氛圍中有效學習，讓本土語蓬勃茁壯。

榮獲今年度 本土語績優團體獎 共5校，其中德拉楠民族實驗小學為新 北市第一所泰雅族原住民實驗小學。校長梁淑媛表示， 學校透過山林智慧、部落時農、部落史地、彩虹編織之課程涵養， 以「落實全人教育、傳承泰雅文化、守護永續環境」為目標， 營造優質學校及文化特色環境， 共創學校成為薪傳泰雅文化學習基地，實踐原住民族教育理想。

今年獲 資深優良族語教師獎項 族語老師共12位，有3位獲年資20 年獎項、9位獲年資10年獎項。其中20年獲獎者布農語余永智老 師表示，陪伴學校一起解決問題，是他身為族語傳承者的使命。 余老師目前擔任原住民輔導團研究員，協助發展原民語族語百寶箱， 並指導現場教師教學，不斷創新教學。

新北市自2019年起推動 本土文化影音創意說唱讚 計畫， 讓孩子透過說唱、戲劇等多元方式展現學習成果，並於臉書分享。 今年共24校參賽，孩子以「我的學校」為主題， 分享成長與學習的所在地，影音成果深受好評，總按讚人數達近5千 人次。

大同國小以「SDGs第4條優質教育佇大同」 獲得高年級學生組特優，其中以SDGs為內涵， 結合生活化的案例，用趣味活潑的「愛波力電台」， 讓觀眾能輕鬆用閩南語瞭解學校的優質教育。

教育局表示，語言傳承首重師資專業化， 為鼓勵學校教師參與認證與授課， 新北市訂定高級中等以下學校推動本土語言教育獎勵計畫， 從學校教育落實本土語言推動。此外， 也邀請家長在家中和孩子一起說唱母語、玩母語，透過生活化、 趣味化的學習，讓母語從小扎根做起，積極延續臺灣母語之美， 讓本土語言及文化流傳不息。

教育局舉辦「111年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語言績優學校與人員表揚大會」，重陽國小幼兒園帶來的歌仔戲表演。(照片來源：新北市教育局提供)

德拉楠民族實驗小學歌謠社於「111年度臺灣母語日觀摩會暨推展本土語言績優學校與人員表揚大會」，表演泰雅歌謠。