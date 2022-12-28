保育動物登上101大螢幕和你一起倒數跨年！中華電信邀您一起 「預見 精采永續」

2022年即將邁入最後倒數，中華電信再次加入台北101跨年倒 數行列，以「預見 精采永續」品牌精神動畫，呼應台北101跨年主題「關懷世界 閃耀夢想」，透過三大保育動物象徵中華電信戮力「共生、共好、 共榮」的永續行動，盼望迎接更美好的未來。 同步搭配跨年限時加碼活動，於2023/1/3-2023/1/ 17參加IG濾鏡三連拍，再抽iPhone 14及星巴克飲品雙人組等好禮。

甫獲行政院國家永續發展獎高度榮譽的中華電信，延續此精神打造全 新跨年動畫，透過動畫中三大永續領航員：共生熊、共好鯨、 共榮鳥，分別傳遞自然共生、連結共好、城鄉共榮的永續精神， 持續朝「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大永續願景邁進。 在綠色營運上，規劃IDC雲端機房採用再生能源，於2030年達 成碳排放減半目標、2050年全面淨零與自然共生； 在連結共好部分，推動5G無塑計畫、門市轉型綠色商店， 將5G實際應用至生活應用面，同時發揮影響力建立綠色採購計畫， 強化供應鏈的綠化；另為達成城鄉共榮的永續願景， 積極投入偏鄉數位平權，建設網路普及服務， 協助蘭嶼邁向數位之島、打造科技為善(Tech4Good)數位 賦能生態系。中華電信將永續的理念落實到產品、服務及生活應用， 號召大家一同創造精采永續。

為響應台北101跨年煙火大秀，中華電信搶先於2022/12/ 29-12/31期間同步串連線上FB、IG官方帳號， 展開現實拍照投稿活動， 活動期間拍攝中華電信於台北101大樓螢幕播放之「預見 精采永續」動畫，完成指定步驟並上傳分享， 就有機會抽中星巴克飲品雙人組。( 詳細內容請見中華電信行動學園FB https://www.facebook.com/ chtmobile)

中華電信邀您一起加入永續領航員行列，推出「可愛動物三連拍」 互動濾鏡，使用濾鏡再分享到社群平台， 就有機會把iPhone14帶回家！於2023/1/3- 2023/1/17至中華電信官方IG， 完成濾鏡互動拍照任務並分享，即有機會獲得iPhone 14及星巴克飲品雙人組，現在就加入追蹤中華電信官方IG「 cht_official」https://www. instagram.com/cht_official/掌握最 新活動資訊拿好禮！