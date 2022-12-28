新北市囊括全國農金獎4特優　侯友宜頒獎感謝農漁友辛勞付出

新北市政府農業局於今(28)日舉辦「111年度績 優農漁會及農漁民表揚典禮」，並邀請30家績優農漁會及優秀農 漁友共襄盛舉，新北各農漁會信用金融表現優異，在第16屆農金獎 10個獎項中奪下4組特優獎(第一名)，另外也有3家農會獲得第 11屆菁業獎，各農會及農漁友表現績優， 新北市長侯友宜頒發匾額及獎座，向所有農漁會及農漁友表達感謝， 並期勉大家未來一起為新北農業打拼。

為健全農漁會信用部經營體質、 表揚推動農業保險貢獻及協助政府推動重大農業政策， 農委會透過農業金融體系最高榮譽－「農金獎」選拔並表揚農漁會， 全國共計311個農漁會參賽，分為15個競賽組別角逐10個獎項 ，如營運卓越獎、數位金融推廣獎、人才培育及永續發展獎等， 今年度新北市30家農漁會就有12家上榜，其中中和、新莊、 汐止及淡水農會更奪得該組特優獎。另也有3家農會獲得有「 金融界奧斯卡」之稱的「菁業獎」， 其中由蘆洲區及淡水區農會拿下該組別特優，堪稱全國農金楷模！ 新北各農漁會在推廣農產、 振興農業及漁產品牌經營等方面貢獻良多，獲得新北市政府肯定， 除了農漁會屢獲佳績外，農漁民亦拿下好成績， 像是青農高逢謙種植繡球花，獲選為「第6屆百大青農」， 此外在咖啡、茶葉及蜂蜜等多項農特產品全國性品質評鑑競賽， 新北農漁友均獲得佳績，成績斐然。

新北市農會理事長林讚枝表示，非常感謝侯市長領導的市府團隊， 除輔導本市農會各項業務順利推動，名列前茅，屢獲農金獎、 菁業獎、金推獎等各項獎項肯定；另推廣各項農特產品也不遺餘力， 以「美味農業得來速」政策振興農會超市與農友產品銷售， 更致力推動新北休閒農業發展， 協助打造文山農場成為食農教育基地、環境教育場域， 近期更輔導取得休閒農場許可登記，讓新北農業達到生產、生活、 生態平衡的永續發展。

萬里區漁會林榮欽表示，感謝侯市長及市府團隊這4年來的幫助， 協助萬里改造龜吼漁夫市集。新北市青農聯誼會長盧苡甄表示， 感謝各農漁會對我們青農的照顧， 今年青農獲獎人數比往年更多且更年輕化，也感謝市府團隊的照顧， 青農也和農業前輩努力做事繼續打拚。

新北市長侯友宜表示，今年新北農漁業表現亮眼， 除了農漁會金融表現良好外， 青農也透過不一樣的創意及思維設計包裝，得到全國最大榮耀， 有農漁民的打拼才有今日的新北市，除了電商平台、 美味得來速等各種通路，未來我們也會持續建構銷售平台， 主動積極協調其他管道，並打造友善從農從漁環境， 像是新北市漁港有28個，本島最多，為了符合現代使用， 我們改造了14座漁港來照顧漁民。 為了打造出身心靈環境的三大健康，市府作為農漁民後盾， 辦理全國唯一的「農漁民長者健康檢查」，全方位守護農漁民健康， 唯有農漁民健康，才能打造農業健康市， 也謝謝農漁民為新北市爭取榮耀，未來市府也會繼續擔任農漁會、 農漁友及市民後盾，過年將至，也鼓勵民眾多採購新北優質農產， 支持認真打拚新北農漁民。

今年度新北市30家農漁會就有12家上榜「農金獎」，其中中和、新莊、汐止及淡水農會更奪得該組特優獎，圖為中和農會。（照片來源：新北市政府農業局提供）