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2023年日韓旅遊刷卡首選　富邦J卡衝5%回饋

一般消費2.2%無上限　獨家LINE PAY日最高享14.2%

By 台灣英文新聞
2022/12/28 16:56
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

隨著各國邊境陸續解封，入境隔離政策放寬，海外旅遊商機終見曙光；受惠於免簽政策，國人旅遊仍以日、韓為首選，預期春節前後又將帶動新一波海外消費熱潮。台北富邦銀行祭出日韓當地消費刷J卡最高5%回饋，還有日本商務艙機票抽獎、日本交通卡加碼等眾多優惠，讓民眾出國玩得開心，買得盡興。

北富銀表示，富邦J卡因定位明確，廣受消費者歡迎，並被網友喻為最強的「日韓回饋冠軍」，發卡量已突破165萬，發卡至今累積簽帳金額超過3,500億元。自今年10月邊境開放以來，日韓實體刷卡消費金額對比去年同期呈現20倍的爆發性成長，說明解封後國人多半優先選擇短程、便利、熟悉的海外據點，以盡早享受旅遊樂趣，而這也讓J卡持續穩站日韓旅遊首選信用卡的地位

2023年起，富邦J卡仍為日韓旅遊設計一連串好康優惠，上半年日韓海外實體店家消費回饋最高5%，日本自由行必備的交通卡Suica卡及PASMO卡只要用Apple Pay綁定J卡並支付加值金，最高享有10%回饋。3月底前赴日本旅遊消費，還可參加日本商務艙雙人來回機票抽獎，讓卡友不論購物或交通，刷J卡優惠多更多。

而針對國內一般消費回饋，北富銀也宣布2023年上半年富邦J POINTS卡將調整為2.2%回饋無上限，其中1.5%為基本回饋，如綁定富邦數位帳戶自動扣繳信用卡費，則再加碼0.7%，加碼部份將於次月底回饋，卡友只需輕鬆無腦刷。此外，為了提供卡友更全面的刷卡優惠，北富銀同步推出一系列主題活動，包括J卡攜手LINE Pay於1/1至3/31期間，獨家推出「天天LINE Pay日最高14.2%」活動，提供國內飲食娛樂精選特店優惠，而愈來愈多人使用的共享汽機車則有最高10%回饋，開車出門加油刷J卡也有最高5%回饋，此外，LINE Pay綁定J卡於三星商城、GU網路商店等日韓品牌消費，滿額可享最高5%-10%回饋，非常適合農曆新年用3C配備升級犒賞自己，或是添購新裝迎接新年新氣象。

北富銀綜合考量使用者食衣住行育樂需求，賦予不同信用卡卡種更聚焦的定位，包括日韓海外旅遊刷J卡，電商網購刷momo卡，電信和影音娛樂刷Open Possible聯名卡，熱愛棒球運動的還有悍將悠遊聯名卡，提供卡友豐富多元的刷卡選擇。

※刷卡活動詳情及注意事項請參閱北富銀官網：https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/omiyage/omiyage.htm

※謹慎理財信用無價，信用卡循環年利率1.96~15%。

更新時間 : 2022-12-28 17:36 GMT+08:00

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