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戒慎恐懼防病毒！1/1起自中國入境旅客全面進行唾液PCR、7天自主防疫

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/28 16:27
指揮中心提供

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（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日宣布，自明(112)年1月1日零時至1月31日(航班表定抵臺時間)起，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，須於機場(或港口)配合採集唾液檢體進行PCR檢測。

指揮中心指出，隨中國近期調整COVID-19疫情防控措施，加上其疫情資訊不明、感染者有激增情形，目前已有日本、義大利等國家紛紛祭出相應邊境管控措施，加強對中國入境旅客全面採檢、管控航班或其他嚴格措施，預期中國疫情亦可能衝擊我國防疫及醫療量能。

自明年元旦起1月至31日，除維持現行不開放中國觀光客來臺之政策外，搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案之來臺旅客，入境時須於機場(或港口)採集唾液檢體，進行PCR檢測。

入境旅客採檢後應儘速返回住所進行7天自主防疫及後續自我篩檢，篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理，陽性檢體則後送疾管署昆陽實驗室進行病毒定序。

指揮中心說明，COVID-19疫情變化難測，除上述中國加強採檢措施外，其餘入境旅客，入境時或入境前14日內有疑似COVID-19症狀者，仍請主動洽機場(或港口)疾管署檢疫人員，配合健康評估及採集唾液檢體後，於搭車前往住所時，務必全程佩戴口罩及落實手部衛生。

指揮中心強調，所有入境旅客抵臺時領取快篩試劑後，請落實7天自主防疫規定，於入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時進行自我快篩，以維護自身及國人健康；自主防疫期間外出時，需持有2日內快篩陰性結果。篩檢陽性者依規定進行5+n居家照護及自主健康管理。

戒慎恐懼防病毒！1/1起自中國入境旅客全面進行唾液PCR、7天自主防疫
中國
唾液PCR

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