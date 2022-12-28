台灣2023年首度試辦女性教召　邱國正：一個連的規模

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）總統蔡英文昨（27）日宣布包含義務役恢復1年制在內的國政策改革，國防部長邱國正今（28）日進一步表示，明（2023）年將試辦女性教召，規模為幾十人或一個連先行試驗，未來再行擴大。

蔡英文昨日宣布國防兵力結構調整方案，包含恢復1年制義務役，提升義務役薪資並將年資與勞退制度銜接。有媒體質疑是否因美方壓力所以延長兵役，遭蔡英文嚴正否認，明確表示「沒有美方的壓力」。

媒體有此疑問，起源於今年7月前美國國防部長艾斯培（Mark Esper）率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪問團來台，當時艾斯培就台灣國防政策提出4點建議，其中就包括義務役應延長1年以上，以及保家衛國不分性別。

如今，當局拍板延長義務役之外，國防部長今日前往立法院報告說明，更在向時代力量黨團報告時，提出明年將試辦女性教召。

邱國正表示，有部分女期望能參加教召，但受限於設施、以及各方面都不完備成熟。然而，今年已做出相關規劃，預計明年將召集少量女性，譬如幾人或一個連（大約80至150人）的規模，往後將擴大，一步步朝該方向努力。

然而從邱國正一系列的回應中，可了解到因女性教召前無慣例依循，有許多考量都需要在試辦中檢驗。

關於參與教召的女性會被分配到哪個單位，邱國正說明，需要考量在何地訓練，因可能無法與主戰部隊相同，因此尚在規劃中。但邱國正也表示，若當初在主戰部隊服役，則受召女性就可能前往主戰部隊。

然而，邱國正也坦言，教召無法男女合編，所以女性單獨教召還須先行試驗，看成果如何，可能北中南先做一個排，或一個加強排。