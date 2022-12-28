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2023元旦新制一次看：18歲可結婚辦手機信用卡、基本工資調漲、手搖飲須標示咖啡因

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/28 15:21
2023年元旦有許多新規上路。(圖/美聯社)

2023年元旦有許多新規上路。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞）2023年元旦有許多新規上路，除了勞工相關新制外，還有民法年齡下修、國民法官、育兒津貼不排富、環保等，台灣英文新聞整理詳細內容，讓您一次了解：

民生消費、勞工、國民權益

基本工資調漲：每月基本工資從新台幣2萬5250元調高到2萬6400元，每小時基本工資從168元調高到176元。配合薪資調漲，受僱勞工每個月勞保保費增加53元、雇主負擔每人增加186元；職業工人則是增加159元。

國民年金保費調漲：國民年金保險費率調整為10%、月投保金額調整為1萬9761元，每人每月自付保險費將增加72元至144元。

育兒津貼補助不排富：未滿5歲育兒津貼及未滿2歲托育補助，都取消排富規定，另外5歲至6歲幼兒的「就學補助」，也將擴及沒有就學的幼兒。

超商、手搖飲須標示咖啡因含量：超商、手搖飲等現場調製的飲料只要含咖啡因，都須如實標示咖啡因含量，也可依含量區間以紅、黃、綠圖示標示，違者最重可罰400萬元。

自動販賣機開發票：營業人取得的食品、飲料自動販賣機機台，與停車場收取停車費的自動販賣機，須逐筆開立發票。

國產茶溯源標示：為提升國產茶葉商譽，確保國產茶葉品質及消費者權益，防止進口茶摻混偽標為國產茶，國產茶應提供產銷履歷標示、QR Code或有機標章。

新尖離峰時間電價：為了降低夜間尖峰用電，經濟部決議實施新尖離峰時間電價，估影響高壓以上用戶2.5萬戶；至於1400萬戶一般非時間電價民生用戶，則不受影響。

郵政數位存款帳戶開放臨櫃辦理身分驗證作業：1月3日起，成年民眾線上開立數位存款帳戶，除現行以自然人憑證進行身分驗證外，新增本人可以親持雙證件至郵局窗口辦理。

民法成年下修至18歲：年滿18歲除了可結婚外，還可獨立辦手機、租屋、簽契約、開戶、辦信用卡、貸款、申辦行動支付及電子支付，或擔任公司發起人或董事，另外也可提起民事訴訟或行政訴訟。不過選舉、期貨開戶等仍要滿20歲才可進行。

國民法官制度：特定重大刑事案件，將由一般國民當中抽選出6名國民法官，與3名法官組成法庭，一起決定被告是否構成犯罪及應該受什麼樣的處罰。

而年滿23歲且在地方法院管轄區域內繼續居住滿4個月以上的國民，都有可能被隨機抽選擔任「國民法官」，參與審理「因故意犯罪而發生死亡結果的案件」（民國112年1月1日起）及「最輕本刑10年以上有期徒刑的案件」（自115年1月1日起），但是排除少年刑事案件及違反毒品危害防制條例的案件。

勞工若被選為國民法官，雇主應在勞工擔任國民法官期間給予公假，且不得有不利處分。

醫療健保

非本國籍無健保者確診須自費：考量國內疫情趨緩，邊境及社區防治政策穩健鬆綁，不具健保身分的非本國籍人士在台期間確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），須自付確診隔離治療費用。

健保單次住院自付上限調高：急性病房住院30天以內或於慢性病房住院180天以內者，同一疾病每次住院應自行負擔費用金額上限調高到4.8萬元，全年累計應自行負擔費用最高金額則改為8萬元。

環保

節能家電汰舊補助3000元：為鼓勵住家與服務業多使用節能設備，行政院核定住家汰換冷氣、冰箱，政府補助每台新台幣3000元。2023年6月14日以前，還可再申請退貨物稅每台最高2000元。

汽車汰舊換電動車補助：老舊汽車、柴油車換電動車補助，金額依減空污、減碳項目及換新車種而異。另外為加速汰換，大型柴油車防空污設備停止補助。

循環杯上路：連鎖超商、連鎖速食店應至少要有5%的門市提供循環杯租借服務，歸還期限3天，民眾持A店的循環杯至B店消費，仍能享有5元優惠。

2023元旦新制一次看：18歲可結婚辦手機信用卡、基本工資調漲、手搖飲須標示咖啡因
元旦新制

更新時間 : 2022-12-28 15:48 GMT+08:00

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