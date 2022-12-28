世耕弘成讚台灣兵力結構調整方案 ：給予高度評價

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本參議院世耕弘成參議員訪團26日率團來台，總統蔡英文28日接見訪團，盼支持台灣積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（
日本參議員世耕弘成為安倍親信，於12月26日至29日率團訪台，訪團成員包括山本順三、末松信介、中田宏、山田宏、北村經夫、大野泰正、堀井巖、松川瑠衣、加田裕之、生稻晃子及友納理緒等11位參議員，「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰亦隨行。
蔡英文在致詞中歡迎訪團到來，並指出訪團所有議員都是安倍前首相的堅實夥伴，
蔡英文提及台灣邊境解封已滿兩月，台日觀光交流逐步恢復。她提及疫情間台日互助，更期盼在觀光，在經貿、安全等領域，雙方也能夠持續深化交流，
提及台灣正積極爭取加入CPTPP，蔡英文希望所有日本議員朋友給台灣最大的支持，
談及台灣昨日甫提出的兵力結構調整方案，以及近來日本近來修訂公布國防三文件以提升防衛能力，蔡英文表示，未來，台灣將跟日本、美國、歐盟等理念相近國家，持續緊密合作，
世耕弘成則感謝台灣各界在安倍前首相不幸離世後給予溫馨的慰問及弔唁，並派相當高層級的弔唁團參加安倍前首相的家祭、國葬，以及山口縣縣民葬等。昨天訪團一行到李登輝前總統墓前致意哀悼，
世耕弘成參強調，台日兩國除共享普世價值外，
世耕弘成提及台灣昨日發布的國防相關重大政策，包括
世耕弘成也提及，日本之前公布了國家安全保障戰略等三文件，
世耕弘成期盼，
世耕弘成也提到，
訪團在27號時也已和副總統賴清德會面，當時賴清德表示，目前國際社會非常關心印太地區的和平與穩定，
賴清德認為，透過彼此合作創造雙贏，
世耕弘成也回應，安倍前首相過往經常提到日本與台灣是共享自由、民主、
世耕弘成表示，賴副總統也再三強調，台日必須緊密合作促進印太地區的和平及穩定發展，