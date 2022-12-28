世耕弘成讚台灣兵力結構調整方案 ：給予高度評價

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本參議院世耕弘成參議員訪團26日率團來台，總統蔡英文28日接見訪團，盼支持台灣積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ CPTPP），一起努力實現「自由開放印度太平洋」 的願景。世耕弘成表示相信台灣符合CPTPP要求，強調日本願意扮演調節的角色，提供 相關知識及經驗供台灣參考。同時他也盛讚台灣昨日所公布部的重大國防政策，展現保家衛國決心。

日本參議員世耕弘成為安倍親信，於12月26日至29日率團訪台，訪團成員包括山本順三、末松信介、中田宏、山田宏、北村經夫、大野泰正、堀井巖、松川瑠衣、加田裕之、生稻晃子及友納理緒等11位參議員，「日本台灣交流協會」台北事務所代表泉裕泰亦隨行。

蔡英文在致詞中歡迎訪團到來，並指出訪團所有議員都是安倍前首相的堅實夥伴， 也是長年支持台灣的重要友人。非常感謝安倍前首相對台日關係的貢獻，也因為大家共同的努力，讓台日夥伴關係更緊密，形成更深的「絆」。

蔡英文提及台灣邊境解封已滿兩月，台日觀光交流逐步恢復。她提及疫情間台日互助，更期盼在觀光，在經貿、安全等領域，雙方也能夠持續深化交流， 一起因應後疫情時代的挑戰。

提及台灣正積極爭取加入CPTPP，蔡英文希望所有日本議員朋友給台灣最大的支持， 讓台灣和日本等區域夥伴一起努力實現「自由開放印度太平洋」 的願景。

談及台灣昨日甫提出的兵力結構調整方案，以及近來日本近來修訂公布國防三文件以提升防衛能力，蔡英文表示，未來，台灣將跟日本、美國、歐盟等理念相近國家，持續緊密合作， 共同維護區域的和平穩定，以及創造繁榮發展。

世耕弘成則感謝台灣各界在安倍前首相不幸離世後給予溫馨的慰問及弔唁，並派相當高層級的弔唁團參加安倍前首相的家祭、國葬，以及山口縣縣民葬等。昨天訪團一行到李登輝前總統墓前致意哀悼， 也趕赴高雄安置安倍前首相銅像的地方獻花致意， 緬懷兩位過往竭盡全力促進台日友好關係的偉大政治人物， 訪團一行12位參議員也宣示要傳承下去。

世耕弘成參強調，台日兩國除共享普世價值外， 疫情及災害發生時，也都互相伸出援手，協助彼此共渡難關， 是非常重要的夥伴及友人，未來訪團也會全力深化兩國關係。

世耕弘成提及台灣昨日發布的國防相關重大政策，包括 恢復兵役役期，全力加強台灣國防防衛力量， 明確宣示自己的國家自己防衛，此番政策他要給予高度評價。

世耕弘成也提及，日本之前公布了國家安全保障戰略等三文件， 承諾大幅度增加國防預算及提升日本防衛能力；美國也簽署了《 國防授權法》。在在明確釋出一個訊息， 就是此區域的現狀不容許武力、片面來改變， 以及相關國家努力提升嚇阻的能力。

世耕弘成期盼， 未來要更加秉持安倍前首相所提倡自由開放的印太，包括印度、 澳洲等有志一同國家，竭盡全力團結一致， 維繫這個地區的和平穩定。

世耕弘成也提到， 訪團一行都充分感受到台灣想要加入CPTPP的熱情及決心。 CPTPP是一個高標準的自由貿易協定，要加入這個組織， 必須符合高標準的規則，他相信和日本共享普世價值的台灣， 絕對有能力符合這個要求。CPTPP有相當細微的規範， 每一個國家的利益也不盡相同， 日本對於這些規則及相關國家不同利害關係，願意扮演調節的角色， 相關知識及經驗也希望能提供台灣參考。

訪團在27號時也已和副總統賴清德會面，當時賴清德表示，目前國際社會非常關心印太地區的和平與穩定， 他希望台日雙方團結合作，不僅因應印太的和平穩定， 也要共同面對氣候變遷所帶來的挑戰， 以及兩國經濟發展的各項需求。

賴清德認為，透過彼此合作創造雙贏， 充分發揮「台灣有事就是日本有事，日本有事也是台灣有事」 這樣互助合作的精神，才能共同面對兩國及印太地區的各項挑戰。

世耕弘成也回應，安倍前首相過往經常提到日本與台灣是共享自由、民主、 人權及法治等普世價值的重要夥伴。此外， 台積電到日本設廠更彰顯台日在全球供應鏈上所扮演的關鍵角色。

世耕弘成表示，賴副總統也再三強調，台日必須緊密合作促進印太地區的和平及穩定發展， 而日本也必須擁有這樣的認知， 也就是使用武力片面改變現狀的事情是絕對不容許發生的。 他也指出，日本前不久才修正「國家安全保障戰略」 等3份安保文件， 相信這樣的做法可以對整個地區的和平與穩定做出貢獻， 他也知道這3份文件的公布獲得台灣相當高的評價。