南韓團體BIGBANG成員太陽、大聲皆不與YG續約 GD的去留為何？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓團體BIGBANG成員近期合約陸續到期，繼太陽離開經紀公司YG，隨後亦傳出大聲解約的消息，至於隊長G-Dragon續約與否，則尚未有結果。

BIGBANG出道於2006年， 2007年以「謊言」一曲漸漸打開知名度，隨後風靡於全世界，不僅打破多項紀錄，更被外媒譽為「K-POP流行音樂之王」、「亞洲最頂級的音樂團體」等。他們在今年4月推出最新單曲「Still Life」，在沒有任何額外的宣傳下，至今8個月點閱率已達7,722萬次，可見出道多年的他們依然非常受到粉絲的高度關注。

綜合韓媒報導，26日時BIGBANG經紀公司YG Entertainment宣布成員太陽離開YG，加入「The Black Label」。「The Black Label」事實上為YG娛樂旗下子公司，公司也就位於YG隔壁，由知名音樂製作人Teddy創立，旗下藝人還有Zion.T、Okasian等人。Teddy亦曾隸屬於YG娛樂，為BIGBANG、2NE1、BLACKPINK等YG旗下藝人製作出多首知名歌曲，因此太陽雖不與YG續約，但依然可算是YG家族的一員。先前有消息傳出太陽將與BTS成員Jimin合作推出新作品，讓等待已久的粉絲相當期待。

在宣布太陽離開YG後，大聲也傳出不續約消息，YG相關人員也出面證實「確定與大聲終止合約，但大聲作為BIGBANG成員依然不變」。大聲近年幾乎都沒有出現在螢光幕上，但也默默地經營起YouTube頻道「D’splay」。

關於隊長GD的去留，YG則回應目前尚在協調中。GD近日時常於IG分享自己的生活，可在各大時尚活動看見他的身影。

BIGBANG原由G-Dragon、TOP、太陽、大聲、勝利五人組成，2019年時成員勝利因捲入夜店暴力及性招待醜聞，自行於網上宣布退出演藝圈；TOP則是於2022年初時宣布與YG解約，但也強調自己仍屬BIGBANG一員，雖解約但不退隊。TOP目前專注於自己的事業，創立了自己的紅酒品牌T’SPOT，明年也確定了將隨日本億萬富翁前澤友作一同上月球。

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BIGBANG在2018年推出單曲「花路」，作為成員陸續入伍，為填滿成員服役中時粉絲思念BIGBANG的心，送給粉絲的禮物，用歌曲向粉絲傳遞希望大家等待BIGBANG歸來的心情。然而，BIGBANG在2022年4月時推出了最新單曲「Still Life」，歌詞卻看似是在與粉絲道別，MV裡也未有4人一起出現的畫面，讓粉絲們都感到非常難過，但成員們對外表示解約不退團的說法，讓粉絲們依然期待著能再見到他們合體。