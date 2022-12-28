12/28台灣本土+27,942／死亡+25　疫情連10天上升 較上周三暴增46.7％

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增28,168例COVID-19確定病例，分別為27,942例本土個案及226例境外移入；另確診個案中新增25例死亡。



指揮中心表示，今日新增之27,942例本土病例，為12,740例男性、15,190例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(5,657例)，臺中市(3,600例)，桃園市(3,252例)，臺北市(3,211例)，高雄市(2,712例)，臺南市(2,323例)。



指揮中心指出，今日新增25例本土病例死亡個案，為16例男性、9例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、23例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年10月28日至12月24日，死亡日期介於12月17日至12月25日。





指揮中心說明，今日新增226例境外移入個案中，為108例男性、118例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(17例)，香港(12例)，日本(10例)，泰國及德國(各2例)，美國、紐西蘭、馬來西亞、越南、義大利及韓國(各1例)移入，另177例感染國家調查中。入境日期介於今年11月27日至12月27日。



指揮中心統計，截至目前國內累計8,766,272例確診，分別為39,796例境外移入、8,726,422例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,145例COVID-19死亡病例，其中15,128例本土，另17例為境外移入。

12/28台灣本土+27,942／死亡+25 疫情連10天上升 較上周三增46.7％