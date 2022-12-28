中國解封　日、韓、義大利等收緊中港旅客入境限制　嚴防病毒及搶藥、疫苗潮入侵

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國當局再拋震撼彈，26日突然宣布2023年1月8日起入境、染疫免隔離，同時恢復公民出境旅遊，消息傳出後，多國紛紛收緊中國旅客的入境限制。有學者分析指，國際慎防來自中國的「病毒」、「搶針、藥潮」入侵。

日韓泰為國人旅遊熱點 赴日機票最高炒至10萬多台幣

根據自由亞洲電台報導，中國國家衛健委周一（26日）深夜公布大幅放寬境外通關後半小時內，「去哪兒」、「同程」、「攜程」等內地各大旅行平台上，國際機票、簽證等出境旅遊相關的搜索量瞬間分別暴漲7至10倍不等，尤其是明年虎年春節期間顯著增長，數據達到3年來高峰，這些熱搜目的地包括日本、韓國、泰國，而主要搜索用戶來自於中國疫情「重災區」北上廣。

中國放寬出入境政策的同時，多國便針對中國收緊入境限制，包括中國人外遊熱點的鄰國日本。日本首相岸田文雄周二（27日）宣布，由本周五（30日）起加強入境防疫措施，所有從中國赴日或過去7天內曾到中國的旅客，入境時需檢測，若結果呈現陽性者須隔離7天。

另外，日本也將限制中國航班增加班次，日本《讀賣新聞》報道，屆時來自中國、香港、澳門的航班，僅限在東京成田、羽田、大阪關西和名古屋中部四個機場升降。

分析：國際社會嚴陣以待病毒傳播及物資搶購潮

中國金融學者司令分析，中國放寬防疫後新冠疫情大爆發，各國發生輸入性物資搶購潮，此時再放開出境，料中國遊客將排山倒海湧入全球各地，國際社會嚴陣以待防範來自中國的病毒傳播「入侵」。

司令說，現在中國已經宣布全面放開「動態清零」政策，現在中國幾乎是要全民感染，這些出境人士中為感染者比例就會大大增加。而且中國在海外有大量的僑民，本就有寄送大量物資回中國的潮流，在日本、歐美等多國紛紛湧現，令當地很多急需的公共衛生用品，就被中國人給搶過去了。

事實上，自從中國本月初在準備不足下突放寬防疫，國內藥物供不應求，各地已掀起恐慌性藥物搶購潮，大批民眾更跨國搶感冒及退燒藥，再將藥物寄回中國，這股搶藥風潮蔓延亞洲，包含香港、澳門、台灣、新加坡、澳洲、泰國和日本等地，導致當地要實施限購令維持本地供應。

中國未有mRNA疫苗致國人外遊「搶針」

這些國家也擔心中國內地的「搶針潮」蔓延。目前中國民眾只能在內地打國產滅活疫苗，不少人因質疑國產疫苗效力差和副作用而不願打針，現時大批人趁香港、澳門放寬入境限制，自費4千左右台幣打BNT疫苗，近日預約人數幾乎爆滿。

司令認為，新冠病毒持續變異，中國內地至今仍未准入口效力更高的外國mRNA疫苗，最近美、德先後稱願提供疫苗，中國都未有接受。加上中國公布的疫情數據被質疑隱瞞實況，包括疫苗接種率、死亡人數、感染人數和醫療系統癱瘓等，最近更停止發布每日疫情信息，國際社會憂慮中國內地疫情「恐比想像中嚴重」，且無法建立有效的群體免疫力，令人感到中國疫情來勢洶洶。

多國政府收緊中國人入境限制

除了日本，義大利、韓國和印度亦收緊了中國旅客的入境限制。意大利宣布，自上周六（24日）起，入境米蘭－馬爾彭薩機場 (Aeroporto di Milano-Malpensa)的中國旅客，必須在航班落地後、領取行李之前自費90歐元做新冠核酸檢測，該措施暫定維持至下月30日，屆時視情況考慮是否延長。

同時，印度宣布，來自中國內地、香港、日本、泰國和韓國的旅客須攜帶核酸檢測報告，入境時如發現檢測呈陽性或有症狀，將被隔離。印度官方亦會在所有國際航班上隨機抽取2%的旅客進行核酸檢測。

韓國早於本月16日將中國列入「檢疫查驗重點國家」名單，入境人士體溫如超過37.3°C，其本人及同行者便需要一同接受核酸檢測。

中國今月初突放寬防疫，多位中、外專家已警告中國長者疫苗接種率和全國加強劑接種率低，醫療系統配套不足，恐致200萬人死亡，又促各國慎防中國疫情出現的新變異病毒，對世界各地的人構成的威脅。世衛（WHO）亦要求中國交出疫情實況，和讓國民盡快打mRNA疫苗。