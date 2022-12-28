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中國疫情大爆發恐冒新病毒株 致病性、致命率沒人說得準

並無科學證據顯示，病毒突變得愈多，就會變得愈弱

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/28 11:55
北京雍和宮（圖／美聯社）

北京雍和宮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國放棄COVID清零後，正迎來爆炸確診潮，專家憂心，在大量感染傳播的情況下，中國恐怕會成為新突變株的溫床，而新變異株的攻擊力，目前難以預料。

美聯社報導，科學家都在看，中國這波疫情究竟會如何發展？是會以Omicron為主，還是綜合各種病毒株，抑或演化出全然不同的傳染情況？美國約翰霍普金斯大學感染病學家Stuart Campbell Ray指出，中國人口如此龐大，具免疫者卻僅部分人口，這成了病毒突變的有利條件。

每一次感染，就增加了新冠病毒變異的機會，中國人口14億，可想而知變異的可能性有多大。此外，國產疫苗採的是傳統製法，產生的抗體不若新mRNA疫苗，已證明難以抵禦重症，再加上大多數人並未接觸過新冠病毒，接種疫苗也多是一年前的事了，防護力已有所削弱。

Ray提到，每回出現一波大流行，就會衍生出新病毒株。三年前，中國原始病毒株向全球擴散，後被Delta取代，如今則是Omicron與其亞型變異株，持續肆虐。延伸閱讀：染疫爆炸、數字失真 中國即日起不公布COVID確診數

俄亥俄州立大學病毒專家Shan-Lu Liu表示，中國已驗出多種Omicron家族病毒株，包括BF.7，而這種病毒特別狡猾，免疫逃逸能力強，或許就是確診數激增之原因。

一大不確定性為，新病毒株會否引發重症？專家指出，並無科學證據顯示，病毒會隨著時間而變得較弱。Ray說道，過去半年到一年來，各地染疫多為輕症，這並非因為病毒威脅力有所改變，而是人們透過疫苗或曾經感染，累積了一定程度的免疫力。

中國疾病預防控制中心27日表示，目前在中國偵得130種Omicron病毒株中的50種，將建立國家基因定序資料庫，監控流行狀況。

就目前而言，數據太少，資訊太稀缺，難以斷言走向。麻州大學醫學院病毒專家Jeremy Luban說道，「我們無法掌握中國內部情況，這疫情還沒結束呢。」

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更新時間 : 2022-12-28 13:02 GMT+08:00

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