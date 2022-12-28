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「明天過後」真實版！怪獸級風暴襲美國釀62死　多人猝死街頭　水牛城如戰場般狼藉

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/28 10:30
圖為紐約州水牛城的鳥瞰圖。（圖／美聯社）

圖為紐約州水牛城的鳥瞰圖。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國正面臨40多年來最嚴重暴風雪，全美死於天氣相關民眾至少有62人，包含重災區紐約州水牛城（Buffalo）的28人，有4千多戶仍處於斷電狀態，連日大雪下，道路仍處於癱瘓狀態，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）形容水牛城有如「戰區」般。

這場暴風雪數日來已導致9個州大範圍停電、交通延誤或中斷，有數千個航班取消，包括周二上午約4800個航班，成千上萬的乘客滯留在全國各地的機場。

雖然國家氣象局（National Weather Service, NWS）預測周二起東部和中西部的氣溫將開始回升，但這些地區仍存在「危險的旅行條件」。

由於許多道路仍無法通行，擁有約27萬人口的水牛城及其部分近郊仍實施駕駛禁令。紐約州州長侯可（Kathy Hochul）是土生土長的水牛城人，她形容水牛城遭風暴肆虐後的慘狀類似「戰區」，這場風暴要說已經結束還為時太早。

在周二的新聞發布會上，紐約伊利縣（包括水牛城）的官員表示，搜救行動持續進行中，救難人員只能在遭雪掩埋的車輛和路邊逐一找尋倖存者，預料死亡人數還會上升。

水牛城地區首長布朗（Byron Brown）說，「這是一場非常困難和危險的風暴，可能是多數居民一生中遇到最糟的狀況」，目前該地區有4000 多戶仍然無電可用，在風暴高峰期，約有20000戶斷電。

當地官員們警告，該地區氣溫升高可能會導致其他問題，包括雪融化時發生的洪水。因此在冰雪快速融化之前須清除水溝中的淤積物。

水牛城所在的伊利縣行政長官Mark Poloncarz表示，正在調遣100名憲兵和更多警察來幫助控制該地區的交通，該地區許多當地道路的狀況仍非常糟糕。
水牛城
美國
紐約州
冬季風暴

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更新時間 : 2022-12-28 11:30 GMT+08:00

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