台灣十大藝文新聞揭曉！故宮手滑摔碎國寶奪冠　台北新地標「皮蛋豆腐」緊追在後

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「2022年度十大藝文新聞」票選結果於27日揭曉！第一名為「故宮打破國寶引發爭議 公布破損過程 監委申請調查」、第二名為「歷時十年台北表演藝術中心完工開幕 「巨型銀球」成新地標」、第三名為「黃土水「甘露水」入藏國美館 成鎮館之寶將常設展出」。

「2022年度十大藝文新聞」由國立臺北藝術大學藝術行政與管理研究所舉辦，今年的投票人數創下新高，在邁入全民票選的第十二年，在為期兩週（11 月 30 日至 12 月 14 日）的線上投票過程中，總共有 1737位民眾參與 ，本次揭榜由文化部李靜慧政務次長、臺北表演藝術中心王孟超執行長、社團法人台灣視覺藝術協會蘇瑤華理事長、松山文創園區副總監戴星磊及萬座曉劇場李孟融營運總監等貴賓共同揭曉。

本次獲最高票數的為「故宮打破國寶引發爭議 公布破損過程 監委申請調查」，文化部李靜慧政務次長表示：這則新聞顯示，民眾關注的是作為國家級博物館的故宮需要公開它的典藏的相關流程與行政程序；作為曾在故宮任職的她，深刻了解其實故宮的工作人員都以生命在照顧文物，但文物卻發生了這樣的狀況，內心也感到十分不捨。期望在這次的事件過後，全臺灣各館舍應更加重視如何保存典藏，整個社會也應該從責難誰該負責，將關注焦點轉移到整個制度的檢討與改善。

第二名的藝文新聞為「歷時十年台北表演藝術中心完工開幕 「巨型銀球」成新地標」。揭曉此新聞的臺北表演藝術中心王孟超執行長表示：這棟建築在14年前就設計完成，歷經十年建造，在開幕後不論是在建築或營運上的思考有很多挑戰，是國內較不常見的場館型態。也正因為建築的特殊性與不同思維，需要給予一些時間，在過程中將缺點及可能性調整與優化，為未來的藝術家打造一個新的展演空間。

第三名則為「黃土水「甘露水」入藏國美館 成鎮館之寶將常設展出」。社團法人台灣視覺藝術協會蘇瑤華理事長指出：在消失多年的維納斯重新露面後，可以在文化部的努力之下，成為台灣人民的共同資產，並在國美館永久典藏展示。是台灣美術史的重建中，因為這些珍貴的作品出土，而讓台灣的視覺藝術變得更加豐富。

近日朱宗慶打擊樂團位於新北八里工廠發生大火，來不及納入票選，但出席貴賓都認為它絕對是2022年重要的藝文新聞，也讓藝文圈再一次的意識到表演藝術倉儲的重要性。李靜慧政務次長表示：文化部將持續擴大推動倉儲計畫，甚至擴及視覺藝術。藝術行政與管理研究所曾介宏所長表示：事件的背後，不僅僅是財務的損失，也是身為國家級品牌的表演團體其公共財的損失，令人心痛與不捨；但相信他們能夠屹立不搖，也希望眾人能共同支持並陪伴朱團回歸。

｜2022年度十大藝文新聞 票選結果：

1. 故宮打破國寶引發爭議 公布破損過程 監委申請調查

2. 歷時十年台北表演藝術中心完工開幕 「巨型銀球」成新地標

3. 黃土水「甘露水」入藏國美館 成鎮館之寶將常設展出

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