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研究：「2特質人格」長時間使用社群　罹患憂鬱風險增高

By 健康醫療網／記者王冠廷報導, 健康醫療網
2022/12/27 22:00
研究：「2特質人格」長時間使用社群　罹患憂鬱風險增高

研究：「2特質人格」長時間使用社群　罹患憂鬱風險增高

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著使用社群的時間越長，不管孩子的性格如何，心理健康都會受到影響。根據一份發表於「情感疾患報告期刊」的研究，使用較多的社群媒體可能增加罹患憂鬱症的風險，尤其對具高度神經質與低親和特質者影響更大。

評估自身特質　是否適合使用社群媒體

雖然社群媒體可以幫助增加知識和社會連結，但以往已有研究指出過度使用可能會對心理健康產生負面影響。國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，這篇研究指出年輕人社群媒體使用時間和憂鬱情緒有正相關，對各種人格特質的年輕人都是如此，尤其對於高神經質和低親和型的人格則特別顯著。高神經質的人通常情緒不穩定，使用社群媒體紓壓往往適得其反；低親和型人格的人則是在現實生活中不擅長和人打交道，於是使用社群媒體，在虛擬世界尋求補償，但使用時間越久、越感到舒適，回到現實世界後心情越差。

降低罹患憂鬱　減少社媒接觸

林家興教授提醒，使用社群媒體讓人愉悅，減少使用就會產生不舒服的感覺。如果年輕人願意忍受這樣的不舒服，就可以減少使用社群媒體，降低罹患憂鬱的風險。另，增加從事社群媒體以外的活動，例如：和朋友講電話、運動、閱讀、做家事等，多做一些替代活動，以減少社群媒體的使用時間。

停用太過苛刻　先從減量做起

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，家中的孩子之於網路就像魚之於水，密不可分。一昧的限制使用是不切實際的。家長們可先觀察孩子是否使用社群時間過長或有網路成癮的症狀。可以在停用網路社群時感到焦慮或失去角色功能（如：學生上課時只想著上網，回家時也不和家人互動，甚至影響睡眠及飲食）兩項來辨識判斷。而處理網路成癮最直接的減量方式，就是以其他事情替代使用網路，轉移注意力。

【延伸閱讀】

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疫情恐反轉「１族群」人格特質！　研究：情緒化、抗壓性、責任感降低


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56259
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更新時間 : 2022-12-28 15:48 GMT+08:00

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