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台灣稅收超徵4500億普發、排富還是還債？蔡英文：錢要花在刀口上

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/27 20:07
總統蔡英文27日表示，關於4500億超徵稅收還稅於民，會審慎評估所有方案。（圖／中央社）

總統蔡英文27日表示，關於4500億超徵稅收還稅於民，會審慎評估所有方案。（圖／中央社）

(台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）今年台灣總稅收預估超徵4500億元，民進黨立委喊普發現金，國民黨立委籲排富發放，學者主張用於還債。總統蔡英文今（27）日表示，需為明年經濟情勢預備，強調錢要花在刀口上，給真正需要幫助者。

國家稅收超徵四千五百億，九合一選舉大敗的民進黨，亟欲扳回一城，各派系皆有立委喊話政府「還稅於民」，提議全民普發現金一萬至兩萬，補貼萬物齊漲的苦日子；國民黨立委則提出排富方案，主張月薪三萬以下者發放現金3萬，14.5萬戶低收入戶每戶10萬。

然而，有學者持不同看法，政大金融系教授尹乃平認為，國債高達六兆，應先用於還債。

行政院發言人羅秉成則表示，近年因疫情與俄烏戰爭的影響，國際原物料、能源價格高漲，明年全球經濟將面臨重大挑戰，民生經濟亦將受到衝擊。而行政院長蘇貞昌已經指示各部會，研擬各項關於疫後振興及弱勢照顧的方案。

蔡英文睽違745天接受媒體聯訪，被問還稅於民時回應，疫情影響台灣近3年，勢必需為明年情勢預備，已請行政院開始討論各種方案。

今日甫召開國安高層會議、拍板國防兵力結構調整方案的蔡英文指出，本周將會另行召開國安高層會議，就總體經濟、產業所面臨的困難擬定應對方案，「重點是錢要花在刀口上，要幫助到真正需要幫助的人，所有的方案我們都會審慎評估」。
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