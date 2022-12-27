Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

腳是第二心臟！冰冷、疼痛、麻木恐「中風」了　1招防截肢

By 健康醫療網／記者王冠廷報導, 健康醫療網
2022/12/27 16:00
腳是第二心臟！冰冷、疼痛、麻木恐「中風」了　1招防截肢

腳是第二心臟！冰冷、疼痛、麻木恐「中風」了　1招防截肢

【健康醫療網／記者王冠廷報導】一名七旬婦人突然出現下肢冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀，安排了血管攝影檢查發現是俗稱「腳中風」的急性下肢動脈栓塞，因此緊急聯繫周邊血管團隊進行導管介入治療，來搶救這個危在旦夕的肢體。

下肢血管阻塞　寒流肢體「凍未條」

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言教授表示，過往大家對於心血管疾病的認知，主要在冠狀動脈疾病和腦血管疾病，往往忽略周邊血管疾病也是重要的環節，以嚴重肢體缺血病人為例，如果肢體傷口不易癒合，據文獻資料，三年後的死亡率可高達五成。

周邊靜脈疾病方面，常見下肢深層靜脈栓塞，其主要症狀是單側患肢腫脹，嚴重者會因血栓跑到肺部造成可能致命的肺栓塞，若無好好治療，長期下來也可能造成栓塞後症候群，如靜脈潰瘍、肺高壓等問題。

腳是第二心臟　幫助保肢救命

緊急周邊血管團隊主要召集人許栢超教授進一步表示，一般通稱的心血管疾病，包含了心臟血管、腦血管，以及周邊血管疾病等，只是民眾常把周邊血管疾病給忽略了，然而這部分是維持心血管健康非常重要的一環，過往因為民眾對於周邊血管疾病的認知有限，再加上早期導管的治療效果不佳，且設備不夠精良，因此最後患者常面臨截肢的悲慘命運，甚至可能因此失去生命。

導管介入治療　控制病情惡化

心臟血管內科主任指出，周邊動脈疾病與心臟血管疾病有共同的危險因子，因此在危險因子的控制(如治療三高、戒菸等)就非常重要，一旦診斷確定，醫師除了會給予抗血小板藥物外，同時也會將危險因子控制好；而導管的介入主要是針對有跛行或是傷口無法癒合的病患，藉由打通血管來改善跛行症狀，並使傷口能夠癒合。

【延伸閱讀】


資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56305
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

更新時間 : 2022-12-28 15:47 GMT+08:00

最受歡迎

【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房狂飆破3億　全球賣翻刷新紀錄、高傳真「表演捕捉」到底怎麼拍？
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小41學童嘔吐就醫
疑集體食物中毒 新竹縣松林國小41學童嘔吐就醫
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
預約爆滿！台灣博客來勞資糾紛平息和解清潔婦　網嘆吹哨律師被過河拆橋
預約爆滿！台灣博客來勞資糾紛平息和解清潔婦　網嘆吹哨律師被過河拆橋
台灣外交部最年輕發言人 歐江安出任駐紐西蘭大使
台灣外交部最年輕發言人 歐江安出任駐紐西蘭大使
一杯咖啡500元！全家首家咖啡店坐落台北　Let’s Cafe PLUS熱門品項一次看！
一杯咖啡500元！全家首家咖啡店坐落台北　Let’s Cafe PLUS熱門品項一次看！
南韓2022年實體專輯銷量有望創歷史新高　BTS排名第一、BLACKPINK第五
南韓2022年實體專輯銷量有望創歷史新高　BTS排名第一、BLACKPINK第五
〈投資理財〉台灣生醫績優標的多 投資前應多做功課
〈投資理財〉台灣生醫績優標的多 投資前應多做功課
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
美國最冷平安夜 數小時驟降十幾度 炸彈氣旋侵襲原因？
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌
韓劇「黑暗榮耀The Glory」 宋慧喬首次挑戰暗黑復仇劇：第一次被打巴掌