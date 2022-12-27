台北遠東香格里拉 馬可波羅酒廊 藏書閣主題創意特調

位於台北遠東香格里拉38樓的馬可波羅酒廊，以迷人高樓城市美景與創意調酒聞名，是台北都會男女放鬆小酌的高空景觀酒吧首選。全新一季推出充滿文藝氣息概念的「馬可波羅藏書閣」系列創作調酒，用食材、香氣、特色基酒激盪出八種代表著東西神話傳說、童話故事和世界名著等全新風味特調！調酒師團隊以仕高利達金牌、坦奎利十號琴酒和Johnnie Walker黑牌等為基底，創意調和翻玩各種可能滋味，每杯調酒的靈感、成分、風味，都有屬於自己的獨特故事，讓享受微醺時刻，也充滿各種無極限的想像！讀一本書、品一杯酒，每杯420元，需外加一成服務費，訂位專線：(02) 7700-3125。

神鵰俠侶

此款調酒為馬可波羅酒廊調酒師Shon榮獲《Flair 19》花式調酒比賽第三名的作品，故事背景是在楊過與小龍女當時所處的宋朝及蒙古，以如同神雕般的老鷹仕高利達金牌為基底，孜然代表蒙古、蘋果代表象徵和平的宋朝、玫瑰象徵情花，蜂蜜代表小龍女古墓派武學中她所會的玉蜂針武功，多層次調和，一口飲引下，感受到濃厚威士忌酒感就像楊過與小龍女刻骨銘心的情愫。

白雪公主

調酒師將此款特調呈現出白雪公主天真爛漫童話感，以伯爵茶琴酒為主要基酒，加入蘋果醋、聖傑曼利口酒和檸檬汁調和，並在蓋上一層打發的鮮奶油，象徵著公主對世界的善良與純真，繽紛的巧克力米像是可愛的七個小矮人，上方的「毒」蘋果酒凍象徵壞皇后的毒蘋果，品飲時口感綿密，好似童話故事中對公主的美好想像。

波瑟芬妮

此款特調以Tiki調酒系列風格呈現，充滿碎冰、果香及酸甜口感，創意靈感來自古希臘神話的波瑟芬妮春神，她是希臘神話中冥界的王后，主神宙斯和農業之神狄蜜特的女兒，冥界之神黑帝斯的妻子。相傳波瑟芬妮越快樂，大地的花朵就越綻放，越悲傷大地就越一片荒蕪。其中的辣椒、西瓜、百香果代表各式農作物，強烈的水果風味表現出大自然蓬勃生機的清新沁涼以及綠意盎然的輕盈酸甜！

本草綱目

榮獲2022 Bacardí Legacy Cocktail Competition Top20第三名的調酒師Alan，以經典調酒《關於離別一語》(Last Word) 為創意發想，將各式強烈風格的材料組合再一起，以帶有柑橘和杜松子調香氣的坦奎利十號琴酒為基酒，並將中國漢方當歸、台灣本土的竹薑以及充滿各式藥草香氣的夏翠絲利口酒調和，散發各式藥草的草本芬芳，創造出一本獨具風味的本草綱目。

福爾摩斯

經典偵探名著化成舌尖上的英倫優雅風味，以烏龍茶威士忌為基底，加入故事時空背景19世紀所流行的甜苦艾酒，搭配一旁煙燻菸斗，燻著英倫紳士偵探觀察入微的沉穩內斂，調酒中還加入了一點英式茶香苦精，回甘茶香後勁帶著一點成熟韻味。

愛麗絲仙境

以故事中《瘋狂下午茶》的橋段為發想，故事內容是三月兔、帽子先生和睡鼠正舉行瘋狂茶聚，由於帽子先生受到懲罰，使時間永遠停留在下午六時，也就是下午茶時間，所以他們不得不整天都吃著茶點，愛麗絲意外成為茶聚的賓客。大吉嶺伏特加為基底酒，加入蘋果汁、佛手柑利口酒、葡萄香甜酒等午茶時光裡的花香和果香元素，調酒師特別在酒杯上吹製一顆水晶球泡泡，製造出帽子先生的大帽子形象，好似進入仙境，享受著下午茶時光，聽著與會者說著謎語和軼事。

哈利波特

哈利波特故事中有一款聚合藥水（Polyjuice Potion）喝下就可以變成另一個人，調酒師以迷迭香琴酒為底，加入黃夏翠絲利口酒、聖潔曼利口酒、接骨木糖漿、檸檬汁，新鮮迷迭香代替化身後的頭髮，故事最後一集《死亡的聖物》，死神給了三兄弟一人一個法寶可以躲過死神的追擊，其中一個聖物就是是接骨木魔杖，再加入乾冰製造出沸騰的效果，開啟魔法世界。

三國演義

以Johnnie Walker 黑牌威士忌為基底加上自釀的梅子高粱酒，是一款以中西風味衝擊味蕾的創意特調，成熟的威士忌加上嗆辣的高粱，代表三國時期的政治軍事鬥爭以及各類社會矛盾的滲透與轉化，淡淡梅子香氣迴盪，像在舌尖起了一點化學反應，最後加入些許香蕉與花椒的自製酸，衝突又和諧地訴說著經典流傳的歷史故事。

【馬可波羅酒廊營業時間】

週二、週三、週四、週日：17:00-22:30

週五、週六：17:00-00:30

週末下午茶：14:00-17:00

訂位專線：(02)7700-3125