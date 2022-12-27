2023新北市運動教練形象月曆發表　力挺新北教練辛勤付出

新北市今(27)日舉辦2023年新北市運動教練形 象月曆發表會，邀請來自各校各種類擔任模特兒的教練們， 穿戴專項運動服裝，手持個人月份形象看板輪番亮相，生動的表情、 逗趣的動作，讓大家得以一窺鐵血教練們私下和譪可親的一面； 張明文局長出席發表會並與13位教練模特兒合影，象徵正式發表2 023新北市運動教練形象月曆。

教練月曆邁向第3年，首次走出攝影棚， 至碧華國中戶外運動場館拍攝，共含括12項運動種類及13位教練 展現專項運動的力與美，也收錄了優秀教練們的座右銘， 同時拍攝成月曆影片，讓大家在欣賞動感月曆之中增添知性溫度。 發表會上， 另一活動高潮是邀請新興國小柔道教練賴巧敏及光榮國中籃球教練尤 建昌分享拍攝時的趣事及教練生涯帶隊經歷， 讓今日與會人員感受教練們在訓練安排、壓力承擔之下， 如何體悟人生並協助選手締造佳績。

教育局表示， 新北市在各學制及各運動種類展現出來的競技運動成績有目共睹， 而每項令人稱羨的團隊殊榮或每個光鮮亮麗的運動選手背後， 都是一群運動教練無怨無悔的默默付出， 他們憑藉自身對運動的熱情、專業與活力， 為新北在地選手提供源源不絕的動能。 而透過深具典藏價值的運動教練形象月曆的推出， 除了向勞苦功高的教練們致敬之外， 期許出色的教練們調教出更多優秀選手，扎根新北，創造巔峰。

各月份月曆中都詳述運動教練個人及帶隊的績優事蹟，諸如6月版 面是任職於海山高中的王政憲教練，為新北市111市體育有功傑出 教練，並於2022年全民運動會沙灘手球中代表新北市勇奪第一名。 9月版面為任職於雙溪高中的詹明益教練，以國高中6年一貫的訓練 計劃，將選手照顧得無微不至，他所指導的李安翊選手， 在今年全國中等學校田徑錦標賽以及全國田徑錦標賽的800公尺項 目中，不僅獲得金牌更打破大會紀錄。

教育局長張明文表示， 為了讓大家看見在發光發熱的選手背後默默付出的教練群， 所以特別發行運動教練形象月曆， 希望擁有夢想的教練風采也能被大家所看見。另新北市今(2022) 年以體育人才在地育成為主軸，訂定4年中程「 新北市卓越體育人才在地育成領航計畫」，2022-2025年預計挹 注12億元經費，讓孩子有更多元選擇、更寬廣的管道。 感謝新北教練們的共同付出， 並期待在教練們的帶領下共創新北榮耀。

今年度的月曆將會發送到所有體育重點學校， 也歡迎想要索取的朋友們可以上「新北學Bar」 臉書粉絲專頁按讚、留言加分享，就有機會抽中教練月曆喔！