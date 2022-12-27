閃電戰成了持久戰 俄烏戰爭的五大教訓

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年2月，正處深冬之際，俄國對烏克蘭發動攻擊，以為勝利不過是探囊取物，奪城只在須臾。不料，這場仗打到了下一個冬季，卻還未響起勝利的號角。金融時報總結了這場戰事的五大教訓，當銘記在心的，不只是俄人，還有世人。

教訓一：誤判局勢、失策誤國

1979年，蘇聯入侵阿富汗，40年後，俄國總統普丁（Vladimir Putin）下令進犯烏克蘭。俄國事務專家與歷史學家Mark Galeotti表示，兩場戰役都是「垂垂老矣」的克里姆林宮主人所做的錯誤決策，兩回軍方皆表示反對，卻皆遭到駁回。

當年的蘇阿戰爭，國家陷入十年戰火，蘇聯15,000軍士喪生，撤軍方休。今日，10個月的大戰，俄軍至少已10萬人折在烏克蘭戰場上，發號施令者還未覺醒，甚至打算再對烏國首都基輔發動大規模地面攻勢。

教訓二：大型戰役又回來了

大規模戰役再度降臨，各國不得不擴充軍備，因應高強度作戰。西方盟友已軍援烏克蘭達400億美元之譜，美國新允諾的18.5億美元軍備中，還包括了愛國者防空飛彈系統。

目前西方仍未供烏現代坦克、長程飛彈與戰機，以免升高戰事。安全專家Domitilla Sagramoso表示，來年最關鍵的問題在於，西方還會馳援多久？多少？又會提供何種武器？

教訓三：質重於量

前英國陸軍准將Ben Barry指出，此役讓外界看到，無論後勤補給再充沛、兵員再多、坦克無人機等戰備再充足，若一國缺乏強大的情資網與領導能力，一切都是枉然。

俄軍士氣低迷、戰技與戰術運用不佳，戰場上的運籌帷幄能力顯然不足，導致挫敗。為了改正錯誤，普丁才會於10月任命老將蘇洛維金（Sergei Surovikin）為新任指揮官，將新徵召的30萬兵員補上前線，並果斷決定撤離赫松，重新調整防禦位置，降低烏克蘭冬季大反攻的機會。

相較之下，烏軍雖也死傷慘重，缺乏訓練，卻擁有敵人欠缺的高昂鬥志與決心，動員起來也更能發揮戰力。

教訓四：持久戰有賴全民防衛

戰爭一起，烏克蘭全民皆兵，軟體工程師寫程式助軍方鎖定俄軍位置，廚師為前線士兵燒飯，志願者為國家募款添購軍需，從急救包到夜視鏡。耶魯大學歷史學家Timothy Snyder表示，烏克蘭的成功抵禦，很大一部分得歸功於各式各樣的民間自主貢獻。

10月的一份蓋洛普民調顯示，七成烏克蘭人願意奮戰到取得勝利為止，逾九成認為真正的勝利是收復失土，包括2014年被俄國侵吞的克里米亞。對比之下，俄國流亡新聞媒體Meduza民調指出，俄人對這場戰爭的支持，於6月至11月間跌掉了一半，僅剩27%。

教訓五：多重戰線的挑戰

金融時報點出，俄烏戰爭的最大教訓，或許是讓世人認清戰線之複雜，並非只決戰於坦克砲火。普丁對烏克蘭的能源設施進行了數波飛彈轟炸與無人機攻擊，意圖催毀百姓的抗戰決心，並掀起一波難民潮。

隨著冬季來臨，普丁已放話會斷供天然氣，而儘管烏克蘭得以藉土耳其與聯合國促成的協議輸出糧食，黑海仍受制於俄國海軍，挾制著烏克蘭的糧食出口咽喉。

Mark Galeotti認為，普丁釋出了一項訊息，那就是他可以肆無忌憚地以能源糧食作為要脅，這場戰爭會如何打下去，真的不是只攸關軍備供應那麼簡單。就算雙方皆戰至兵疲馬困，明年終於決定要停火了，普丁對烏克蘭的入侵仍會以他種形式繼續。

「現代戰爭的樣貌不停改變，和平也是。這是西方必須思考的一環。」他說道。

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